Le salon de l’automobile de luxe en l’honneur de la reine dévoile également des véhicules inégalés

Bienvenue dans la seule maison de campagne d’Angleterre où aucun membre de la famille royale ne réside et a le droit de s’appeler un palais. Entre autres choses, il est également inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Et ce qui ajoute à son exclusivité, c’est le fait que l’unique Salon Privé se tient ici – un salon automobile de luxe rare dans l’histoire.

Le palais de Blenheim, situé dans la région d’Oxfordshire, célèbre la 17e année de cette exposition unique de véhicules de collection au début des mois d’août et de septembre. Et cette année, pas même une semaine avant son triste décès, il se tenait en l’honneur du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, le 70e anniversaire de son règne.

C’est pourquoi, en plus d’un certain nombre de voitures uniques, 16 voitures argent ou platine uniques de marques telles que Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Jaguar et Porsche sont réunies dans la soi-disant Platinum Collection. Il y a aussi une voiture de sport de 1963 du constructeur automobile britannique Morgan, qui est toujours en compétition sur le circuit des voitures classiques en Europe.

« Ici, nous avons, par exemple, l’une des stars de l’arène platine de cette émission. Il s’agit d’une Morgan SLR, l’une des trois seules voitures fabriquées », souligne Paul Fox, directeur de Mayfair Classics, qui restaure et vend des voitures de collection, dans un reportage vidéo.

Les Slovaques ont inventé une nouvelle catégorie de véhicules

Cependant, le salon de l’automobile de Blenheim Palace est également considéré comme une compétition issue du Concours d’élégance français, le concours de beauté, et est donc l’exposition et l’évaluation automobiles les plus prestigieuses.

75 voitures classiques de 1903 à 2005 de neuf pays sont arrivées dans l’Oxfordshire. Les juges gardent un œil sur chaque détail – même sous le capot, pour vérifier la rénovation totale de la voiture. Enfin, la voiture de sport Aston Martin LM9 d’avant-guerre de 1932, utilisée pour courir sur le circuit du Mans, fait également partie des vainqueurs.

En plus d’exposer des voitures de collection, le Salon Privé présente également un certain nombre d’innovations automobiles, comme les véhicules hybrides entre les super voitures de sport et les véhicules à quatre roues de la société slovaque Engler, qui y ont fait leur première mondiale.

Un moteur dix cylindres d’un volume de 5,2 litres donne à la voiture une puissance de 1110 chevaux, et grâce au poids nominal de 1110 kilogrammes, elle peut accélérer de zéro à cent en 2,5 secondes et atteindre jusqu’à 350 kilomètres par heure. Dix pièces seront commercialisées au prix de 625 000 euros, soit environ 15,3 millions de couronnes, l’année prochaine. En théorie, le propriétaire n’aurait pas besoin de casque car une voiture, même si elle est considérée comme un VTT, est techniquement qualifiée de voiture.

« L’Engler Desat est un véhicule qui n’a pas de rival dans le monde. C’est tellement unique que nous avons dû créer notre propre catégorie. Nous appelons cela un super quad. Voici donc le super quatre roues Engler Desat », a ajouté le fondateur de la société, Viktor Engler.

Il y a aussi des supersports à hydrogène

Mais le supersport à hydrogène de la société britannique Viritech a également été présenté au palais de Blenheim. Ce prototype est destiné à démontrer le potentiel de cette propulsion par rapport à la tendance actuelle d’électrification des voitures à l’aide de batteries lithium-ion. En cas de succès, Viritech veut démarrer la production en 2024 et fabriquer 25 voitures Apricale. Il a admis qu’il ne pouvait pas estimer le prix.

« La plupart des nouvelles supercars sont des voitures électriques avec des batteries et le problème est qu’elles sont très lourdes. Il pèse généralement environ deux tonnes », explique le fondateur de l’entreprise, Timothy Lyons.

« Apricale est complètement différente en termes de dynamique. Il pèse moins de mille livres, donc moins d’une tonne, et aura plus de 1 000 chevaux. En termes de performances, ce sera la même chose qu’une voiture électrique à batterie – super sportive, mais sera bien meilleure à conduire. Bref, vous perdez une tonne de poids et imaginez comment ça va freiner et tourner. Ce sera une expérience complètement différente », a-t-il ajouté.

Des prétendants au record du monde de vitesse et une version taxi plus luxueuse de Londres font également leur apparition

Le constructeur automobile texan Hennessey fait également sa première européenne au salon de l’automobile britannique. Il a présenté son Venom F5 Roadster avec un moteur V8 biturbo de 6,6 litres et 1 817 chevaux, qu’il aurait construit juste pour battre le record du monde de vitesse. Ils ne construiront également que 30 pièces au prix de trois millions de dollars, soit 73,2 millions de couronnes pour une.

« Il pèse un peu plus de 1 360 kilogrammes. Et notre objectif est de battre le record actuel que nous avons établi avec le cabriolet le plus rapide au monde, le Venom GT Spyder, à 426 kilomètres par heure », a déclaré Cole Hennessey, directeur des ventes internationales, dans un reportage vidéo. . .

Et il y a aussi une modernisation de la tradition britannique – le taxi londonien. La coupe présentée dans l’émission ressemblait à un modèle ordinaire de l’extérieur. Mais le concessionnaire de voitures de luxe Clive Sutton, en collaboration avec la London Electric Vehicle Company (LEVC), a modifié l’intérieur.

Les revêtements en cuir, la sellerie en bois, l’éclairage, l’équipement audiovisuel supplémentaire et les sièges inclinables ont porté le prix de la voiture à 120 000 livres, soit environ 3,4 millions de couronnes. Sous le capot se cache un moteur électrique d’une autonomie de 130 kilomètres, mais aussi un bloc diesel d’un volume de 1,5 litre pour des possibilités de recharge et 350 kilomètres supplémentaires. Bien sûr, cela s’adresse principalement aux clients plus mobiles.