Français avec des locuteurs natifs. Les élèves de six lycées des Highlands seront enseignés par Kelly Prior | Éducation | Nouvelles | Jihlavska Drbna

Six écoles secondaires sélectionnées auront un professeur de français cette année scolaire, il s’agit de la locuteur natif de 29 ans, Kelly Prior, originaire de la ville française de Saint-Nazaire. Outre sa langue maternelle, il parle également l’italien, l’anglais et l’allemand.

« La région de Vysočina a fourni des professeurs de français pour ses écoles pour la 14e année, et dans le budget régional, 480 000 couronnes ont été allouées pour couvrir les coûts associés au séjour du professeur au cours de l’année scolaire 2022/2023 », rapprochés par les membres du conseil régional du domaine de l’éducation Jan Bříždala.

Les élèves des lycées de Havlíčková Brod, Telč, Pelhřimov, Humpolec et ár nad Sázavou rencontreront le conférencier Kelly Prior. Il prendra également la parole à la Jihlava Business Academy. Chaque mois, les conférenciers enseigneront 72 leçons et travailleront également en étroite collaboration avec l’organisation de soutien régional Vysočina Education. « La réponse de notre école au travail des professeurs de français a été très positive et les demandes des écoles dépassent toujours le temps disponible du professeur. C’est aussi pourquoi nous essayons de changer certaines écoles. À partir de cette année scolaire, les professeurs iront au gymnase d’ár nad Sázavou, » ajouté par Jan Břížďala.

La professeure de français Kelly Prior a auparavant enseigné dans des écoles secondaires à Zurich, en Suisse, et à l’Alliance française à Vancouver, au Canada. Il souhaite proposer des cours amusants, intéressants et innovants à ses futurs étudiants. « L’offre de la région de Vysočina l’intéressait aussi car il a de bonnes références sur la République tchèque de la part de ses amis, dont beaucoup travaillent encore à Prague. Il est en République tchèque pour la première fois, il adore voyager un beaucoup et ses hobbies sont aussi le sport. » il a ajouté au conférencier Eva Neuwirth, porte-parole de la région de Vysočina.