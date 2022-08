Le Royaume-Uni examinera les projets de Krétínský d’augmenter sa participation dans Royal Mail. Il utilisera la nouvelle loi pour cela

La Grande-Bretagne utilisera de nouveaux pouvoirs pour examiner si le projet du milliardaire tchèque Daniel Křetínský d’augmenter sa participation dans Royal Mail à plus de 25 % est dans l’intérêt national. Se référant à l’annonce faite jeudi par la société postale, Reuters en a fait état.

Le Royal Mail a déclaré avoir été informé par le ministre du Commerce, Kwasi Kwarteng, de son intention d’utiliser ses pouvoirs pour enquêter sur les transactions en vertu de la loi sur la sécurité nationale et les investissements. La loi est entrée en vigueur cette année. Le gouvernement britannique a reçu plus de pouvoir pour décider des métiers où les intérêts nationaux pourraient être affectés.

Le fonds d’investissement Vesa Equity Investment des entrepreneurs Daniel Křetínský et Patrik Tkáč a déclaré séparément avoir contacté volontairement le gouvernement britannique et annoncé son intention d’augmenter sa participation dans la société Royal Mail. Sa part actuelle est d’un peu plus de 22 %.

Royal Mail et Vesa Equity, qui sont déjà les principaux actionnaires de la société, ont déclaré qu’ils coopéreraient à l’examen. Les actions de Royal Mail ont augmenté d’un peu moins de 2% avant 16 heures CEST.

La semaine dernière, le gouvernement britannique a déclaré qu’il ne prendrait aucune mesure concernant la participation de 18% du milliardaire franco-israélien Patrick Drahi dans le groupe de télécommunications britannique BT Group. Il traite également de l’augmentation de la part en vertu de la nouvelle loi mentionnée.