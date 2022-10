Le président turc Erdogan a un appel téléphonique avec Poutine. Juste un jour après avoir eu des entretiens avec les dirigeants européens

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan lors d’une conférence de presse après le sommet de la Communauté politique européenne | PHOTO : Türkiye devlet taşılisi / avec autorisation

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu vendredi au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. L’appel téléphonique entre les deux hommes d’État est intervenu juste un jour après la visite d’Erdogan au sommet de la communauté politique européenne. Lors d’une réunion de 44 hommes d’État à Prague, il a également rencontré le Premier ministre Petr Fiala (ODS) et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

A propos de l’appel téléphonique entre les présidents de la Turquie et de la Russie vendredi à Indonésie L’agence de presse turque a rapporté Agence Anadolu. Selon lui, ils parlaient du développement de la guerre en Ukraine.

Jeudi, Recep Tayyip Erdogan a participé au premier sommet de la Communauté politique européenne, qui s’est tenu au Château de Prague. « La Turquie est un partenaire en qui tous les pays peuvent avoir confiance. Avant tout, la Russie et l’Ukraine. Nous croyons toujours que le conflit actuel doit cesser. Toute paix vaut mieux que la guerre », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet.

« Depuis le premier jour de la guerre, nous avons investi beaucoup d’efforts pour empêcher autant que possible l’effusion de sang et la perte de vies humaines. Une paix juste ne sera jamais une perte », a-t-il ajouté.

Lors du sommet, Erdogan s’est entretenu avec M. Le Premier ministre Petr Fiala et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Les principaux sujets de discussion ont été les relations de l’UE avec la Turquie, l’Ukraine, la Russie, les sanctions et l’extraction de gaz en mer Noire.

Mais il a aussi traité, par exemple, avec les Premiers ministres espagnol et roumain ou avec le président français Emmanuel Macron. Selon le bureau du président français, Macron a dit au président turc que M.les sanctions à l’encontre de la Russie pour son invasion de l’Ukraine sont importantes et il est nécessaire de s’opposer à tout contournement de celles-ci. Macron s’est également dit préoccupé par la situation en mer Égée, qui a été à plusieurs reprises le théâtre de tensions entre la Grèce et la Turquie, et a appelé à la reprise du dialogue entre les parties.

Lors de la conférence de presse, il a fait l’éloge du débat de jeudi au sommet de Prague. Cependant, selon lui, la Turquie ne reconnaît pas le format de négociation comme une alternative possible à la négociation de l’adhésion à l’Union européenne. Au stade de football du château de Prague, il a également attiré l’attention sur le fait que la Turquie joue un rôle important sur le continent. On dit que cela s’est également concrétisé lors des négociations entre la Russie et l’Ukraine sur les exportations de céréales.

Le président français Emmanuel Macron a appelé à la création d’une communauté politique européenne en mai. La République tchèque a accueilli sa première réunion.

Selon le chef de la diplomatie européenne En rencontrant Josep Borrell à Prague, l’Europe a envoyé un signal clair à la Russie. Selon lui, l’objectif est d’isoler davantage Moscou, qui a également été aidé par le huitième paquet de sanctions de l’UE annoncé mercredi. Le Premier ministre de la République tchèque a également souscrit à ses propos. « C’est sans aucun doute un signal important. Je crois que la position unie de l’Europe en faveur de l’Ukraine est notre force. Elle doit être entendue ces jours-ci », a déclaré Petr Fiala aux journalistes jeudi matin.