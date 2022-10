De la Belgique à la France pour les croissants : un homme parcourt 1 400 kilomètres à vélo pour aller chercher un gâteau

Un jour, Albert a vu un reportage à la télévision sur la boulangerie française Boulangerie Roy Le Capitole, où ils préparaient des croissants à la lavande. Dans une interview avec CNN, elle a admis qu’elle aimait tout de la lavande – « de l’odeur au goût, en passant par les champs de bleu, de vert et de violet », explique-t-elle avec enthousiasme.

« Quand j’ai regardé le reportage, j’ai réalisé que j’avais une raison d’aller en France », a-t-il déclaré. « J’ai besoin d’un but ou d’une raison pour voyager », dit Albert.

La Belgique a fait des voyages similaires pour la lavande dans le passé. « Quand j’ai quelques jours de congé, je vais en Ardèche française pour goûter la glace à la lavande de Vallon-Pont-d’Arc », avoue-t-elle. Il a voyagé une fois jusqu’à la ville de Perpignan dans l’ouest de la France près de la frontière avec l’Espagne. Mais il ne fait jamais de vélo à cause de sa plante préférée.

Frédéric Roy, propriétaire d’une boulangerie de croissants à la lavande, a appris les plans d’Albert par des amis au début de l’année dernière. « Si vous voyez Albert arriver sur son vélo fin juin, il sera à destination », écrit un ami d’Albert dans une lettre à Frédéric. Plus tard, des amis belges en vacances à Nice lui ont donné le numéro d’Albert et les deux hommes sont restés en contact depuis.

Des nouvelles d’Albert parti de Belgique vélo destination de #bon06 pour venir chercher ses croissants la lavande il a déjà parcouru près de 900 km 👍 et se trouve aujourd’hui Serrés . #CoatedAzurFrance pic.twitter.com/CiEoF0eVhE

« Des nouvelles d’Albert, venu de Belgique à vélo pour acheter un croissant à la lavande à Nice. Il a parcouru 900 kilomètres et est maintenant à Serrés. a raconté à Frédéric le déroulement du voyage d’Albert sur Twitter.

« Je planifie soigneusement les trajets à proximité des petites routes de campagne pour éviter autant que possible les autoroutes, les routes régionales très fréquentées et les voitures », a-t-il déclaré à CNN à propos de l’itinéraire. Albert parvient à rouler en moyenne environ 100 kilomètres par jour, après déduction du repos, il passe 12 heures au volant d’un vélo chaque jour.

Dans l’après-midi du 12 juillet, les deux amis se sont rencontrés. A la boulangerie Boulangerie Roy Le Capitole, Frédéric attendait Albert avec sa femme et la foule des supporters. Ils ont célébré un voyage réussi en buvant des bières locales et bien sûr avec une assiette de croissants frais à la lavande. « Nous avons discuté pendant quelques heures de la lavande, de la nature et de la vie en général », a témoigné le boulanger.