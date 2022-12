Le président Miloš Zeman nomme un nouveau sous-gouverneur et deux nouveaux membres du conseil d’administration bancaire de la CNB – Jan Kubíček, Jan Procházka

Les nouveaux membres du conseil d’administration remplaceront Oldřich Dědek et le sous-gouverneur Pancarte Peste, qui était le 12 février 2023 leur mandat de six ans a pris fin.

« Priorité absolue à Banque nationale tchèque est une assez grosse réduction inflation. Les effets de la politique monétaire sur l’économie surviennent avec un retard considérable. Premier positif résultats Nouvelle politique conseil bancaire apparaîtra au printemps parfois inflation commencera à décliner déclaré Gouverneur du CNB Aleš Michl.

« Comme j’ai eu la chance de le découvrir depuis juillet conseil bancaire dans la nouvelle composition et en même temps se familiariser avec les biographies des nouveaux membres, en particulier avec leur spécialité, donc je crois que nous avons créé d’excellentes conditions préalables pour Banque nationale tchèque continuer d’être une institution de confiance et de s’acquitter de son mandat de façon responsable », ajoute le Gouverneur.

Jan Kubicek né le 14 septembre 1976 à Dvůr Králové nad Labem. Il est diplômé de la faculté d’économie Haut école Sciences économiques (VŠE) à Prague, où il a poursuivi ses études de troisième cycle dans le programme Politique économique et administration. Il a commencé sa carrière professionnelle chez Newton Holding, en tant qu’analyste. Entre 2007 et 2013, il a travaillé comme conseiller du sous-gouverneur CNB Vladimir Tomsik. De 2018 à 2019 il dirige la section d’analyse macroéconomique et budgétaire du Bureau du Conseil national du budget. De année 2022 est le chef de ce bureau. Depuis la fin de ses études, il a également travaillé à l’université d’économie école (Université d’économie de Prague, Newton College, VŠ Voiture Skoda), où il enseigne l’analyse macroéconomique, la théorie de la croissance à long terme, la théorie du cycle économique et autres. Il enseigne actuellement au Département des finances publiques de l’Université d’économie Prague. Jan Kubíček parle anglais et français, à un niveau de base également italien et Allemand.

Jan Prochazka né le 1er février 1979 à Ostrava. Il est diplômé de la Faculté des sciences naturelles de l’Université de Palacký à Olomouc et a terminé sa formation en économie à la Faculté d’économie d’entreprise de Mendel. agriculture et l’université forestière de Brno. Dix voyage en avion a travaillé au sein du groupe financier CYRRUS, entre autres en tant qu’analyste en chef et directeur de la succursale de Prague. Depuis 2012, il est président du conseil d’administration et chef de la direction Exporter et garanční pojišťováci světky, as, où, en plus du soutien, il a diversification tchèque exporter ceux chargés de mettre en œuvre ou de représenter Solvabilité II dans les institutions internationales. Parallèlement, depuis le printemps 2012, il est président du conseil de surveillance de la brasserie nationale de Budvar. Il est également membre du groupe de travail du Conseil législatif du gouvernement, Commission RIA et deux fois au Conseil économique national du gouvernement, où il a dirigé le groupe KPI dans l’administration publique. Il est maintenant le coordinateur de l’ensemble du conseil consultatif. Jan Procházka parle anglais et espagnol de base.

Membre Conseil bancaire CNB Le Président de la République choisit et nomme six voyage en avion. Le mandat ne peut être exécuté plus de deux fois. Début juillet 2022 nommé par le Président de la République Alex Michla Gouverneur BPN. La sous-gouverneure Eva Zamrazilová et ses membres ont été nommés en même temps conseil bancaire Karina Kubelkova et Jan Frait.

Petra Krmelova

directeur du service communication et porte-parole CNB