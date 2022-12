L’arbitre est le bourreau et la FIFA protège Messi, dénonce la presse croate

La défaite 0-3 de mardi contre l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde a été vue avec amertume par les médias croates, notant en particulier ce qu’ils ont qualifié de penalty douteux accordé après une faute sans but sur Julián Álvarez, qui a été convertie par Lionel Messi. En revanche, ils ont critiqué la performance de la Croatie dans le championnat qui n’a réussi à s’imposer qu’une seule fois dans le temps réglementaire au Qatar.

« Les excellents résultats sont toujours conditionnés par la présence d’un attaquant de haut niveau. Avant, c’était Šuker, après lui Mandžukic… Mais depuis que ‘Mandžov’ a fait une pause, la Croatie manquait d’un tel joueur, et (l’entraîneur) Dalič n’avait pas le choix. mais de s’appuyer sur les idées erronées de Kramaric en tant qu’avant-centre », a écrit Vecernji.hr.

« Se qualifier pour les demi-finales peut être considéré comme un succès miraculeux », a ajouté le site Web, faisant référence à la seule victoire après 90 minutes que « Vatreni » avait sur le Canada.

Et Sportske Novosti le voit de la même manière. « La Croatie n’a battu que le Canada, elle a fait match nul lors de quatre de ses cinq matches restants et n’a battu que le Japon et le Brésil aux tirs au but », a indiqué le journal, se plaignant également de la performance de l’arbitrage.

« Notre bourreau était Daniele Orsato, tout comme son compatriote Massimiliano Irrati était à Moscou (en finale il y a quatre ans). Et Irrati était là aussi en tant qu’arbitre vidéo cette fois-ci », s’est plaint Sportske Novosti, qui a déclaré qu’Irrati aurait pu intervenir dans le peine en litige.

« Les Argentins ont réagi plus vite et plus frais. Peut-être qu’ils ont eu de la chance, mais la décision de l’arbitre (sur les tirs au but) m’a vraiment ennuyé. Cela m’a vraiment déstabilisé, car c’est pourquoi toute la technologie existe, alors pourquoi ne l’utilisent-ils pas, le site Web public a cité son commentateur de la télévision HRT du Qatar.

« Ce n’était pas notre soirée. Nous avons su vaincre la samba, mais le tango était au-dessus de nos forces… Mais nous avons montré nos prouesses même dans la défaite. Contrairement aux Argentins en Russie, qui refusaient alors de nous féliciter, nous avons accepté la défaite avec sportivité. et une poignée de main », a déclaré le commentateur de 24sata.hr.

Le match d’il y a quatre ans, lorsque la Croatie a battu l’Argentine 3-0 dans le groupe, a également été rappelé par Sportske Novosti. « ‘Gaučov’ était de meilleure humeur, ils étaient plus rapides, plus agressifs et plus rusés. Ils se sont vengés de nous pour Nizhny Novgorod avec le même résultat, mais avec plus d’impact, car cette fois c’était définitif », rappelle le journal. .

Selon lui, le fait que la FIFA ait « couvert » Messi a peut-être joué un rôle dans le match. « Cela est prouvé par le fait qu’ils l’ont déclaré meilleur joueur du match, même si c’est Álvarez qui a marqué deux buts et mérité le coup de sifflet de penalty », a déclaré le quotidien Sportske Novosti.

Cependant, atteindre les demi-finales a été considéré par les médias de Zagreb comme un grand succès. « Notre conte de fées du Qatar n’est pas terminé : la lutte pour la troisième place n’est pas un prix de consolation, mais un grand défi », clame Vecernji.hr.