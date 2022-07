Le populisme a été vaincu, les politiques félicitent Macron. Biden veut une coopération étroite

Emmanuel Macron a été félicité par un certain nombre de dirigeants européens et mondiaux pour avoir défendu le mandat du président français. Le président américain Joe Biden a déclaré que les deux pays continueraient à travailler ensemble pour défendre la démocratie. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également écrit qu’il se réjouissait de poursuivre la coopération. Selon le Premier ministre italien Mario Draghi, le résultat est une excellente nouvelle pour le reste de l’Europe.

« Je me réjouis de poursuivre notre étroite coopération – en particulier pour soutenir l’Ukraine, la défense de la démocratie et la lutte contre le changement climatique », a écrit Biden sur Twitter. Il a qualifié la France de « partenaire clé pour résoudre les défis mondiaux ». Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également publié un message de félicitations sur Twitter.

Les Premiers ministres de la République tchèque, de la Belgique et des Pays-Bas et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont également félicité Macron. Il a qualifié le président français de « véritable ami ».

« Je félicite le président et véritable ami Emmanuel Macron pour sa victoire électorale », a déclaré Zelenskyy sur Twitter lundi soir.

« Je souhaite à Emmanuel Macron de nouveaux succès au profit des Français. J’apprécie le soutien de la France et je suis sûr qu’ensemble nous avancerons vers de nouvelles victoires. Pour une Europe forte et unie ! »

Johnson a également offert ses félicitations via Twitter. « Je félicite Emmanuel Macron pour sa réélection à la présidence France. La France est l’un de nos alliés les plus proches et les plus importants. Je suis impatient de continuer à travailler ensemble pour résoudre les problèmes les plus importants pour nos deux pays et le monde entier », a écrit le Premier ministre britannique.

« La victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle française est une excellente nouvelle pour toute l’Europe », a déclaré Draghi dans un communiqué. Lors des élections, Macron a battu la politicienne d’extrême droite Marine Le Pen, qui a de fortes opinions eurosceptiques.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a tweeté Macron « chaleureuses félicitations » en français. « Je suis heureux que nous poursuivrons notre coopération large et constructive au sein de l’UE et de l’OTAN et que nous renforcerons encore les relations déjà excellentes entre nos pays », a-t-il écrit.

Par exemple, le Premier ministre belge Alexander De Croo et son homologue luxembourgeois Xavier Bettel se sont joints aux félicitations, qui, comme Macron, sont des politiciens centristes.

Les électeurs d’Emmanuel Macron ont envoyé un signal pro-européen clair, estime le chancelier allemand Olaf Scholz. « Félicitations, sincères félicitations au président Emmanuel Macron », a-t-il écrit. L’Europe unifiée est le grand gagnant de l’élection présidentielle française, selon le ministre allemand des Finances, Christian Lindner.

« Je me réjouis de poursuivre notre coopération avec la France pour une Union européenne forte et unie », a écrit la présidente slovaque Zuzana aputová sur Twitter.

« Le populisme et la destruction ont été vaincus. C’est une excellente nouvelle pour l’Europe et un choix responsable », a déclaré le Premier ministre slovaque Eduard Heger.

Czech félicite également

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala (ODS) a également félicité Macron. « La France est un partenaire important de la République tchèque, nous sommes intéressés à développer nos relations de manière intensive, et notre présidence de l’Union européenne suit de près la France », a-t-il déclaré sur Twitter.

Le vice-Premier ministre des Pirates Ivan Bartoš a écrit qu’il était heureux que l’approfondissement de la coopération tchéco-française puisse se poursuivre. « Une Union européenne forte et unie doit s’opposer à l’agression et à l’expansionnisme du Kremlin, auxquels la France peut apporter une contribution majeure. Dans le même temps, les Tchèques ont succédé à la France à la présidence du Conseil de l’UE », a-t-il déclaré.

Selon la présidente de la Chambre des représentants, Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), le nationalisme et le populisme ont disparu en France.

Dans l’équipe électorale de Le Pen, le leader de l’opposition SPD, Tomio Okamura, surveillait les résultats. TK a écrit que Le Pen avait gagné moralement. « Le fait qu’elle ait atteint le second tour et soit devenue la chef de l’opposition est vraiment une grande victoire. Cela confirme qu’elle est la plus grande femme de la politique française et européenne », a-t-il déclaré, ajoutant que même si Le Pen n’a pas gagner. , son point de vue a fait.