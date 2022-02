Le plus haut bâtiment en bois du monde met la tour de guet de Petřín dans sa poche

Lorsque les architectes tchèques du studio Prodési / Domesi ont présenté il y a quelques années un bâtiment temporaire en bois de 13 mètres de haut et de quatre étages au parc des expositions de Prague, ils ont suscité une réponse écrasante. C’est de loin la plus haute maison en bois de République tchèque, mais elle ne sert que d’objet d’exposition.

Depuis lors, aucun bâtiment en bois ne l’a surpassé, et ce n’est pas possible non plus. Selon la réglementation en vigueur en matière d’incendie, il est impossible de construire une maison en rondins de plus de 12 mètres de haut en République tchèque. C’est la hauteur de l’immeuble de bureaux en bois de quatre étages à Planá du studio d’architecture Perspektiv. Ce sera probablement le plus haut bâtiment en bois tchèque permanent.

Cependant, comparés à de nombreux bâtiments ailleurs dans le monde, les deux projets tchèques ne sont que des nains. La technologie moderne du bois collé est allée si loin que la réglementation tchèque semble tout à fait dépassée à l’heure des tendances de la construction durable. Douze mètres ? Ne riez pas. Multipliez par sept, ajoutez un autre demi-mètre et vous obtiendrez la hauteur du plus haut bâtiment en bois du monde.

Écologie maximale

Le bâtiment Mjøstårnet de 18 étages en Norvège, comprenant une pergola en pente sur le toit, mesure 85,4 mètres de haut. S’il se trouvait en République tchèque, ce serait l’un des dix bâtiments les plus hauts. Il est plus haut que la tour d’observation de Petřín ou l’hôtel Corinthia de Prague sur le pont Nuselský, comparable en hauteur à la tour de l’hôtel de ville d’Ostrava ou au deuxième plus haut bâtiment de Brno – la tour du centre de bureaux Spielberk à Brno.

Mjøstårnet se reflète sur la surface du plus grand lac de Norvège, Mjøsa, dans la ville de Brumunddal, à environ 140 kilomètres au nord d’Oslo. La construction a été lancée par l’investisseur immobilier local Arthur Buchardt avec un objectif clair – il rêvait du plus haut bâtiment en bois du monde. Mais pas n’importe lequel. Il veut le bâtiment selon les normes de durabilité, écologique maximum, économique et utilisant des matériaux et des entreprises locales.

Photo: Moelven, Liste des actualités Mjøstårnet dès que c’est fait. En bas, il y a des restaurants et des bureaux, des hôtels à l’étage et des appartements à l’étage avec des balcons.

La construction a été réalisée par la société norvégienne Moelven, qui a déjà beaucoup d’expérience dans des constructions similaires. Il s’occupe du bois collé depuis la fin des années 1950. Et il avait déjà testé une structure en bois de grande hauteur dans le bâtiment Treet à Bergen, qui mesure 14 étages et 51 mètres de haut. De plus, l’usine se trouve à seulement 15 kilomètres de Brumunddal, ce qui en fait une combinaison idéale. Le bureau de Voll Arkitekter à Trondheim a réalisé la conception architecturale.

Un étage par semaine

Sa construction intègre des poutres pleines collées et des panneaux de bois multicouches connus sous l’acronyme CLT. Les concepteurs ont utilisé ces panneaux pour construire des escaliers et des balcons. La plupart des étages sont également en bois, seuls les sept étages supérieurs sont constitués de dalles de béton préfabriquées. Cette partie du bâtiment est occupée par des appartements et le béton à l’intérieur assurera plus facilement le confort thermique et acoustique. La façade est également constituée de profilés sandwich de grand format avec isolation à l’intérieur.

L’assemblage n’a duré que trois quarts d’année, le bâtiment s’agrandissant au rythme d’environ un étage par semaine. Les grands moulinets sont d’abord testés en usine pour vérifier qu’ils s’adapteront parfaitement. Ils sont ensuite acheminés vers le chantier. Chaque pièce a sa place dans la construction et doit s’y insérer au millimètre près. Grâce à cela, la construction peut être plus rapide et donc moins chère. Seule une pièce sur plusieurs centaines ne correspondait pas complètement et a dû être remplacée.

Photo: Moelven, Liste des actualités La cage d’escalier est assemblée à partir de panneaux CLT, qui sont constitués de plusieurs couches de bois collées ensemble.

Au total, 2 600 mètres cubes de bois sont tombés sur le chantier. Il est également assemblé pendant l’hiver, ce qui est justement l’avantage des constructions en bois. Il a été prouvé que le bois collé résiste bien aux intempéries, même en fortes épaisseurs, y compris les bois nordiques. Le bois est relié par des plaques d’acier et des chevilles, qui sont utilisées dans la construction de ponts et de grands bâtiments.

Résistance au feu éprouvée

Et qu’en est-il de la résistance au feu des bâtiments ? Les constructeurs ne sous-estiment certainement rien à cet égard. Avant la construction, un essai au feu a été effectué, au cours duquel les parties collées du bois ont été exposées au feu pendant 90 minutes. Une fois le brûleur éteint, la température à l’intérieur du bois commence à baisser rapidement et après quelques heures, le feu s’éteint tout seul. Cela confirme que la structure peut résister au feu sans s’effondrer.

La surface en bois visible à l’intérieur est équipée d’un revêtement résistant au feu, des panneaux CLT en plus de l’escalier de secours protègent également la plaque de plâtre. Il y avait des gicleurs d’incendie dans tout le bâtiment et les constructeurs ont utilisé de la laine de roche incombustible pour l’isolation. Ils ont installé des bandes spéciales dans les joints, qui ont augmenté leur volume vingt fois à une température de 150 degrés, et ont ainsi séparé les pièces individuelles les unes des autres afin que le feu ne saute pas facilement.

Photo: Moelven, Liste des actualités

Mjøstårnet est un bâtiment expérimental dont les résultats seront utilisés pour la construction d’autres immeubles en bois de grande hauteur. Par conséquent, les entreprises de construction installent des jauges sur la structure qui surveillent le comportement de la structure dans le temps.

Aux deux étages inférieurs du bâtiment se trouvent des restaurants et une salle de conférence, l’espace au-dessus est occupé par des bureaux. Au centre du bâtiment se trouve l’hôtel Kayu avec 72 chambres et le dernier étage est occupé par 32 appartements. De plus, il y a aussi un local technique et un café et les utilisateurs du bâtiment peuvent utiliser la terrasse sur le toit avec de belles vues.

Matériau du futur

La tour norvégienne est la plus haute, mais loin d’être un bâtiment unique en son genre. Le nombre de bâtiments en bois à plusieurs étages dans le monde et surtout en Europe ne cesse de croître. Presque à la même hauteur – 84 mètres au total – se trouve le nouveau bâtiment HoHo Vienna de 24 étages à Vienne. Dans la ville suédoise de Skellefte l’automne dernier, ils ont achevé le Wood Hotel, qui compte 20 étages et 75 mètres de haut. La tour Hyperion à Bordeaux, en France, haute de 55 mètres, a également été récemment achevée, et une autre grande structure en bois appelée Silva est en cours de préparation dans la même ville. La tour Haut en bois de 21 étages en construction à Amsterdam atteindra une hauteur de 73 mètres.

Photo : proHolz Austria, Bruno Klomfar, Liste des actualités Le deuxième bâtiment en bois le plus haut du monde est le HoHo Vienna à Vienne. L’année dernière, il a également remporté le prix du concours de Wienwood.