Pokémon : Combien y a-t-il de régions dans ce monde ?

Le monde de Pokémon est composé de différentes régions, et à l’intérieur il y a des villes, des villages, des forêts, entre autres endroits comme dans le monde réel, mais avec différents aspects tels que les habitudes, la météo et les Pokémon. Dans les notes suivantes, vous découvrirez en détail chaque région du monde Pokémon

10 régions du monde Pokemon

L’élément fondamental de la série est le territoire, qui permet aux joueurs de se déplacer entre eux, il convient de noter qu’il n’y a pas de véhicules dans le monde Pokémon, ils font donc généralement du vélo pour se déplacer.

Chanson

Dans cette région, les aventures d’Ash Ketchum, Misty et Brock sont vues, ainsi que la rencontre du premier Pokémon de l’anime. Alors que Pikachu est le premier Pokémon d’Ash, les Pokémon de départ dans cette région sont Bulbasaur, Charmander et Squirtle.

La gestion

Ash, Misty et Brock. Vous rencontrerez Pokemon Chikorita, Cyndaquil et Totodile et la ville de Trigal, c’est la principale. Au cours des troisième, quatrième et cinquième saisons, vous pourrez voir la région de Johto et les îles qui la composent, dont Whirlpool Island qui apparaît dans 13 épisodes de la cinquième saison de l’anime.

Hoenn

Il se déroule dans les sixième, septième et une partie de la huitième saison, avec Treecko, Torchic et Mudkip comme Pokémon de départ. Dans l’anime, on rencontre May et Max, tandis que Misty quitte le groupe initial.

Sinno

Il apparaît dans les dixième, onzième, douzième et treizième saisons. Il comprend les Pokémon de démarrage Turtwig, Chimchar et Piplup. La ville principale est Jubilee City. À ce stade de l’anime, Dawn rejoint l’aventure, tandis que May et Max quittent le groupe.

Tésélia

Inspirée de l’île de Manhattan, la ville principale est Porcelana. Brock et Dawn quittent le groupe principal, et Ash a de nouveaux partenaires à Iris, Cilan et N, les principaux Pokémon de la région sont Snivy, Tepig et Oshawott.

Kalos

Selon la France, cette région apparaît à la sixième génération. Ses Pokémon sont Fennekin, Chespin et Froakie. Dans l’anime, cette région se déroule dans les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième saisons. Serena, Clemont et Bonnie se joignent à eux.

Alola

Composé de quatre îles naturelles et d’une île artificielle, semble-t-il. Pokemon Litten, Popplio et Rowlet sont présents. Serena, Clemont et Bonnie quittent le groupe et Lillie entre, et dirige les différents tests sur l’île d’Alola.

galaire

On dit qu’il est basé au Royaume-Uni et sera inclus dans la huitième génération. Ses Pokémon sont Sobble, Scorbunny et Grokey.

Hisui

Comme Galar, il sera introduit dans la huitième génération, de plus, le jeu vidéo Pokémon Legends : Arceus se déroule dans cette région. Cette région est basée sur ce qu’était Sinnoh dans les temps anciens.

