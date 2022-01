Le PiS s’est séparé de Marine Le Pen pendant des années. Maintenant, le Premier ministre l’a rencontré

En 2017, Jarosław Kaczyński prend fortement ses distances avec Marine Le Pen. Le président du PiS affirme qu’il « a autant en commun avec lui que M. Poutine »

Witold Waszczykowski a également une opinion différente. Une députée eurodéputée du PiS, lorsqu’elle était à la tête du ministère des Affaires étrangères, a écrit : « Pointer du doigt la prétendue alliance entre Mme Le Pen et le président du PiS, c’est de la manipulation.

En 2021, Kaczyński signe, entre autres, avec Le Pen une déclaration idéologique

Vendredi 22 octobre, le Premier ministre Morawiecki a rencontré des dirigeants nationalistes français appelant à une sortie de l’Union européenne et contre les migrations.

D’autres informations similaires peuvent être trouvées sur la page d’accueil d’Onet

Vendredi matin, juste avant le début de la deuxième journée du Sommet du Conseil de l’Europe à Bruxelles, Le Premier ministre Mateusz Morawiecki rencontre Marine Le Pen, chef de l’Union nationale française. Comme l’a expliqué le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Mueller, Le discours des politiciens porte sur « la coopération entre les différents partis ». politique au Parlement européen, comme indiqué dans la déclaration de juillet de cette année.

Quel est le point de vue de Marine Le Pen ?

L’Union nationale qu’il dirige Marine Le Pense réfère explicitement à l’idéologie nationaliste. Lors de la dernière campagne avant l’élection présidentielle en France, Le Pen a promis la sortie de la France de la zone euro. Il a également annoncé que s’il remporte les élections, il organisera un référendum sur la sortie de la France de l’Union européenne. Avec des postulats nationalistes et critique de l’immigration, Le Pen est entré au second tour des élections en 2017. Il a remporté moins de 34 % des voix. voter et a perdu face à Emmanuel Macron.

Le Pen est de nouveau en pleine campagne électorale avant la prochaine élection présidentielle. Selon les estimations des sondages français, il est fiable 17-18 prok. par ailleurs Le soutien à Macron varie de 24% à 27%.

Jusqu’à présent dans de nombreuses déclarations Les politiciens de Droit et Justice essaient de prouver qu’ils ne construisent pas une alliance européenne avec Le Pen. très nationaliste. Et bien qu’en juillet 2021 à Jarosław Kaczyński ait signé une déclaration idéologique commune avec le chef de l’Unité nationale, plus tôt Les politiques coupent résolument les ponts avec la France.

La haine d’abord, puis l’alliance

C’est ainsi que Jarosław Kaczyński parlait de Le Pen en 2017 : « Toutes sortes de conseils que nous voulions nous-mêmes ou avec Mme Le Pen, avec qui nous avons autant en commun qu’avec M. Poutinesortez la Pologne de l’UE, ce ne sont que des fraudes, des manipulations et rien d’autre. Ils sont impolis et je tiens à ce que ce soit très clair. Quiconque utilise ce genre de déclaration il ne fait que mentir, manipuler et tromper l’opinion publique. » – a déclaré le président du PiS lors d’une conférence de presse en mars 2017.

Le chef du ministère des Affaires étrangères de l’époque s’en est également fait l’écho. Witold Waszczykowski (actuellement député européen du PiS), qui écrivait dans un communiqué publié en mai 2017 : «Pointer du doigt la prétendue alliance entre Mme Le Pen et le président du PiS est une manipulationet a inclus Jarosław Kaczyński parmi les « amis qui ont violé les nombreuses libertés de Le Pen » inapproprié et très inapproprié ».

Ces deux déclarations ont été faites par des politiciens du PiS après Le Pen lui-même a suggéré une coopération avec le parti Jarosław Kaczyński. En 2017, juste avant le second tour des élections en France, le chef du Front national il lui assure qu’il se soucie des bonnes relations avec Victor Orban et le président Jarosław Kaczyński. Dans une interview accordée à Rzeczpospolita, Le Pen a avoué en 2017 : « Je pense que nous pouvons travailler ensemble sur beaucoup de choses. Si j’étais président demain, je serais impliqué dans un débat avec M. Orban sur ce qui nous semble inacceptable dans l’UE, ce qui ce qui est intolérable dans le mode de fonctionnement actuel de l’UE. Je ferai la même offre à M. Kaczyński. Nous ne serons certainement pas d’accord sur tout. Mais c’est pourquoi chaque pays est libre et souverain, pour défendre ses propres intérêts. »

Sympathie européenne pour le droit et la justice

Mateusz Morawiecki a également commenté la possibilité de relations étroites avec les eurosceptiques. Dans une interview accordée à Rzeczpospolita le 6 mars 2019, Mateusz Morawiecki a fermement admis que le PiS n’envisageait pas de coopérer avec des partis au profil « anti-européen et anti-UE ». Le Premier ministre a alors déclaré : « Nous ne construirons certainement pas d’alliances au Parlement européen avec ceux qui soutiennent la destruction ou l’affaiblissement de l’UEqui est anti-Europe et anti-UE.

Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis lors. La percée s’est produite cette année en juillet lorsque Les dirigeants des partis de droite européens signent une déclaration idéologique commune. Parmi les signataires figuraient Jarosław Kaczyński, Marine Le Pen, Victor Orban et Matteo Salvini, chef de la populiste Ligue du Nord italienne. C’est ce qu’a dit Jarosław Kaczyński à la mi-juillet en signant la déclaration : « Il y a une crise profonde. Les phénomènes qui se produisent n’ont rien à voir avec des suppositions. Union européenne, à un super-État, à la centralisation, pour faire une révolution culturelle qui est de détruire les structures sociales, y compris la famille. Nous ne voulons pas de cette révolution. Nous ne voulons pas de restrictions à la liberté. Notre document commun accepte l’Union européenne, mais il met en garde contre certains phénomènes et met l’accent sur la souveraineté de la nation ».

Sources : okopress.pl, Onet.pl, « Rzeczpospolita »

Nous sommes heureux que vous soyez avec nous. Abonnez-vous à la newsletter Onet pour recevoir nos contenus les plus précieux

(b)