Russie et France : Poutine et Macron prônent la désescalade dans la crise ukrainienne | International

Les longues heures que les présidents de la France, Emmanuel Macron et de la Russie, Vladimir Poutine ont passées au téléphone ce vendredi n’enlèvent peut-être pas un millimètre à la menace de Moscou sur l’Ukraine et à la grave crise internationale qui l’accompagne. Mais cela ne l’a pas non plus fait avancer. Bien que le Kremlin veuille préciser, une fois de plus, qu’il considère que les réponses des Etats-Unis et de l’OTAN ne répondent pas à ses exigences, Paris insiste sur le fait que, compte tenu des divergences fondamentales « importantes », les deux dirigeants s’accordent, au moins, sur la nécessité d’éviter la confrontation. Macron et Poutine se sont mis d’accord sur « la nécessité d’une désescalade » et que « le dialogue doit se poursuivre » pour résoudre la crise, ont déclaré des sources de l’Elysée après l’appel téléphonique.

En fait, a souligné l’Elysée, le président russe « refuse d’avoir une position offensive » vis-à-vis de l’Ukraine. Poutine « a clairement indiqué qu’il ne cherchait pas la confrontation ou l’escalade », ont confirmé des sources françaises. Ils ont également ajouté que le président russe souhaitait que les négociations autour de la région séparatiste pro-russe de l’est de l’Ukraine – qui rouvrent ce mercredi à Paris, dans le cadre du soi-disant Quatuor de Normandie, qui comprend la Russie, l’Ukraine, la France et l’Allemagne – se poursuivent. ; désir confirmé par Moscou.

La réunion, tenue à huis clos, s’est terminée après plus de huit heures de discussions par une déclaration dans laquelle les participants ont convenu de l’importance du « respect inconditionnel du cessez-le-feu » dans le conflit entre Kiev et les séparatistes protégés par Moscou de la région du Donbass. . Selon le Kremlin, Poutine a insisté auprès de Macron pour que Kiev négocie directement avec les autorités des républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk et accorde un statut spécial au Donbass par la loi. Macron, pour sa part, a dit « très clairement » à ses interlocuteurs que la base pour continuer sur cette voie impliquait aussi que Moscou « respecte les termes » du cessez-le-feu et reste « engagé » dans les négociations. « Chacun a une responsabilité dans cette affaire », a déclaré l’Elysée.

Or, dans le même temps, le président russe a « réitéré » ce vendredi les raisons pour lesquelles il considère que la situation de tension actuelle est atteinte et a réitéré sa « demande que l’Otan donne à la Russie des assurances » sur sa sécurité. À cet égard, selon un communiqué diffusé par le gouvernement russe, Poutine a fait savoir à Macron que la réponse donnée par les États-Unis et l’OTAN au Kremlin ne répondait pas à leur principale demande : « Le retour du bloc. [atlántico] son potentiel militaire et sa structure de 1997 « , ce qui signifiait annuler l’adhésion de presque tous les pays situés à l’est de l’Allemagne, et » adhérer au principe de sécurité indivisible « , ce qui implique qu’un pays ne peut pas être renforcé en le mettant en danger pour des tiers , Reportage de Javier G. Cuesta depuis Moscou. Le Kremlin exige que l’Alliance atlantique revienne à la situation d’avant l’acte fondateur Russie-OTAN de 1997, qui a accepté l’expansion pacifique de l’organisation. Cela laisserait des pays comme la Pologne, la Roumanie et les États baltes, ou de nouveaux candidats comme l’Ukraine ou la Géorgie.

Selon l’Elysée, Macron a répondu que, dans un souci de « confiance et de sécurité » en Europe, il fallait « que la Russie respecte, avant tout, le principe essentiel de la souveraineté des États », ce qui, a-t-il critiqué Poutine, « est incompatible » avec l’annexion de la Crimée par la Russie » et, en général, son attitude envers l’Ukraine, une nation souveraine qui a le droit et la capacité de prendre les décisions qu’elle veut, même si la Russie de Vladimir n’aime pas Poutine. »

La conversation a été « sérieuse, respectueuse » et, malgré le ton « sérieux », les deux « ont considéré leurs différences, mais aussi une volonté commune de poursuivre le dialogue », a souligné l’Élysée, dont le principal résultat de l’entretien, pour être précis, était la réouverture des voies diplomatiques. « Le dialogue est difficile », mais « un canal de discussion ouvert », se réjouit Paris à cet égard.

La conversation avec Poutine est intervenue après les discussions de Macron avec d’autres acteurs clés des conflits internationaux. Lundi, il a participé à la vidéoconférence du président américain Joe Biden avec les dirigeants de l’UE et de l’OTAN, ainsi que le Premier ministre britannique Boris Johnson et le Premier ministre italien Mario Draghi. Mardi, la France s’est entretenue avec le président polonais, Andrzej Duda, et avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, qu’il a rencontré à Berlin. Après des discussions avec le président russe, Macron s’est également entretenu avec le président ukrainien, Volodímir Zelensky. Selon l’Elysée, Macron a réaffirmé la « pleine solidarité » de la France avec l’Ukraine et réitéré sa « détermination à sauvegarder l’intégrité territoriale et la souveraineté du pays dans le contexte de forte volatilité ». Les deux dirigeants ont également convenu de « poursuivre les efforts pour accompagner la désescalade et le dialogue, notamment dans le cadre du format Normandie », selon Paris.

