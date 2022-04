Le personnel de la Commission européenne a été ciblé par le virus espion l’année dernière

Bien que Reuters ne l’ait pas nommé dans le texte, selon d’autres médias, le programme Pegasus de la société israélienne NSO Group a été utilisé dans l’attaque. Selon des informations antérieures des médias, les autorités polonaises et hongroises l’ont transmis à des journalistes, des politiciens de l’opposition et des militants civiques. L’été dernier, les médias français ont rapporté des allégations d’observations de journalistes et d’hommes politiques en France, avec des soupçons dirigés contre les services secrets marocains.