La dernière minute de la guerre en Ukraine, en direct | Biden : « Les prix du carburant ne devraient pas dépendre d’un dictateur commettant un génocide » | International

Que s’est-il passé ces dernières heures en Ukraine

Au 48e jour de la guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine, voici les données clés à 20h00 le mardi 12 avril :

Poutine voit les négociations dans une « impasse ». Le président russe, Vladimir Poutine, est réapparu en public ce mardi pour rencontrer le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, au cosmodrome de Vostochni (Russie orientale). Poutine a accusé l’Ukraine d’être retournée à une « impasse dans les négociations » en « se tenant à l’écart de l’accord d’Istanbul », avait déclaré que sa campagne militaire se déroulerait « comme prévu » et a insisté sur le fait que le massacre de Bucha était une fabrication. .

Plus de 20 000 personnes sont mortes à Marioupol (sud-est). Pavlo Kirilenko, gouverneur de la région de Donetsk, a rapporté que l’Ukraine estime qu’entre 20 000 et 22 000 civils sont morts à Marioupol à la suite du siège russe. Caritas International a signalé la mort de deux de ses employés en Ukraine avec cinq proches dans cette ville portuaire du sud à la mi-mars, lors d’une attaque de chars russes.

L’Ukraine porte à 403 le nombre de corps retrouvés à Bucha (nord). Le nombre de corps retrouvés à Bucha, dans la périphérie de Kiev, après le retrait des troupes russes, s’élève désormais à 403, dont seulement 163 ont été identifiés, a rapporté le maire de la ville, Anatoli Fedoriuk. grandir ».

L’opposant russe Kara-Murza condamné à 15 jours de prison pour injure. Suite à son arrestation lundi, le tribunal de district de Khamovkiki (Moscou) a condamné son adversaire russe Vladimir Kara-Murza à 15 jours de prison pour une infraction administrative d’outrage. Selon Iliá Yashin, un politicien qui s’oppose à Poutine, Kara-Murza a été arrêté pour comportement « inapproprié » lorsqu’il a vu des agents du ministère de l’Intérieur, car « il a changé la trajectoire du mouvement et accéléré son rythme ».

L’OMC demande un corridor humanitaire pour cultiver et exporter du blé en Ukraine. L’Organisation mondiale du commerce a déclaré que des couloirs humanitaires devraient être créés afin que les agriculteurs ukrainiens puissent récolter du blé et d’autres produits de base dont le pays est l’un des principaux exportateurs dans les mois à venir et garantir leurs exportations. Les Nations Unies ont mis en garde à plusieurs reprises contre les dangers que font courir aux pays en développement le fait de ne pas disposer des approvisionnements céréaliers de l’Ukraine.

La France et l’UE se sont engagées à modérer les prix alimentaires. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que, contrairement aux arguments de la Russie, « ce ne sont pas les sanctions qui créent le risque d’une future crise alimentaire, mais l’occupation russe. [de Ucrania]Mais l’UE s’inquiète de la « haine » dans les pays sujets à l’insécurité alimentaire et entend la contrer par « la diplomatie alimentaire et les batailles narratives ».

L’Ukraine rejette la visite du président allemand à Kiev. Frank-Walter Steinmeier, le président de l’Allemagne, ne se rendra pas à Kiev pour rencontrer le président de l’Ukraine, Volodímir Zelenski. « Je n’étais pas recherché là-bas », a déclaré Steinmeier, qui prévoit de se rendre à Kiev avec les chefs d’Etat polonais, lituanien, letton et estonien. En tant que ministre des Affaires étrangères sous Angela Merkel, Steinmeier a soutenu le renforcement des relations commerciales avec la Russie.

PHOTO : Un soldat russe, photographié ce mardi lors d’une visite organisée par des troupes russes à l’intérieur du Théâtre dramatique de Marioupol, a été détruit par une bombe le 16 mars, lorsque des centaines de civils de la ville se sont réfugiés à l’intérieur, selon l’Ukraine (Alexander Nemenov/AFP )