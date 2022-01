Le pape François a assuré qu’il était prêt à accepter l’auteur d’un rapport sur les abus sexuels de prêtres en France

Pape François (Photo: EFE)

Le pape François assure être « disposé » à accepter l’auteur d’un rapport dévastateur sur les abus sexuels sur mineurs par des membres de l’Eglise en France, a annoncé ce lundi le président de la Conférence épiscopale française (CEF) après une rencontre avec le pape.

« Le pape nous a dit qu’il voulait d’abord nous écouter et qu’il était tout à fait disposé à accepter des membres de la Commission indépendante sur le harcèlement sexuel dans l’Église (Ciase)», l’auteur du rapport dit Sauvé, a assuré Monseigneur Eric de Moulins, président du CEF.

« Besoin de fixer la date exacte», a souligné le religieux lors d’une conférence de presse tenue à Rome.

En octobre, La Commission estime qu’environ 216 000 mineurs ont été victimes de prêtres et religieux en France entre 1950 et 2020, un chiffre qui monte à 330 000 si l’on compte les salariés des institutions religieuses..

Les membres de Ciase devaient être reçus par Francisco le 9 décembre, mais la réunion a été reportée pour des raisons d’agenda papal.

Il s’agit d’une question sensible qui a suscité grave crise de l’Eglise catholique française. Le Pape a reçu une délégation de l’Église de France en audience privée, pour parler précisément du rapport de Sauvé.

« Nous avons eu une réunion pendant plus d’une heure, le ton était grave et fraternel», a assuré de Moulins. « Il nous a écoutés très attentivement », nous a « remerciés » pour notre travail et « nous a exhortés à continuer sur le chemin que nous avions commencé », a-t-il ajouté.

Le pape argentin, qui depuis qu’il a été élu pape a dû faire face à des scandales de pédophilie dans l’église de nombreux pays, les a invités « interpréter les faits du passé selon l’herméneutique ».

Cette méthode a provoqué la controverse dans certains cercles, bien que Le pape a déclaré que « l’herméneutique a changé, car aujourd’hui nous connaissons la souffrance des victimes, l’ampleur du traumatisme. Et cela, a dit le pape, est un point important », a déclaré l’évêque.

La réunion a eu lieu une semaine après la demande de Francisco de « faire attention » quand « interpréterReportage français. « Lorsque ce type d’étude est mené, il faut faire attention aux interprétations que l’on fait», a déclaré le pape aux journalistes en évoquant le contexte dans lequel cet acte a été commis.

« Le harcèlement il y a 100 ans, il y a 70 ans, était brutal. Mais la façon de vivre n’est pas la même aujourd’hui« , il a insisté. Début octobre, Le pape exprime sa « honte » après la révélation choquante.

(D’après les informations de l’AFP)

