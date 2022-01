Collègues, mais pas amis, dans le vestiaire français

Paris – La sortie anticipée de la France aux Championnats d’Europe a révélé des tensions internes, comme l’a rapporté hier la presse française, montrant des désaccords personnels dans le vestiaire et des frictions entre les familles des joueurs parmi les clés pour expliquer la débâcle des favoris de haut vol pour remporter le tournoi.

La chaîne RMC a été la première à rendre compte des discussions entre la mère d’Adrien Rabiot et les familles de Paul Pogba et Kylian Mbappe dans les tribunes du stade de Burcharest, où les champions du monde se sont inclinés en 8es de finale face à la Suisse aux tirs au but. .

un journal Équipe fait écho surtout hier à l’ambiance prétendument mauvaise dans le vestiaire français dirigé par Didier Deschamps. Il a souligné que l’appel de Karim Benzema n’était pas le déclencheur de la mauvaise humeur, comme certains l’avaient prédit, et c’était, par exemple, la friction entre Mbappe et Giroud lors du match amical contre la Bulgarie avant les Championnats d’Europe.

Giroud accuse en sous-main le jeune attaquant de ne pas lui avoir passé le ballon. Mbappé a répondu quelques jours plus tard lors d’une conférence de presse et a admis que les propos de son collègue l’avaient blessé, à qui il reprochait d’aller dans la presse pour exprimer ses doléances, plutôt que de lui parler. Cet incident a en quelque sorte divisé les joueurs, qui se sont positionnés d’un côté ou de l’autre.

Les blessures pendant le tournoi ont également affecté le groupe, notamment Ousmane Dembele, qui a perdu sa concentration après le deuxième match contre la Hongrie (1-1), en raison d’une maladie qui l’a contraint à subir une intervention chirurgicale et une pause de quatre mois. L’absence de Dembélé signifie que le groupe n’a pas l’une des figures les plus unifiées du vestiaire en raison de son caractère jovial. Antoine Griezmann, son coéquipier au Bara, a profondément ressenti le départ de l’ailier.

Justement la gestion physique des joueurs de la sélection est discutable. Lucas Digne et Lucas Hernández ont noté des problèmes physiques et ont laissé le flanc gauche sans spécialiste.

Enfin, il convient de noter que les restrictions imposées quant aux visites familiales ne sont pas non plus appropriées pour les groupes.

Cette information a été ajoutée à la chaîne RMC, qui montre que la mère de Rabiot, Véronique, a reproché au proche de Pogba d’avoir perdu le ballon du joueur qui a mis les trois Suisses sur un match nul, à la 90e minute. Véronique, qui a la réputation d’être impitoyable dans la gestion de la carrière de son fils Adrien Rabiot, a également dénoncé Mbappe pour l’erreur de l’attaquant sur le penalty qui a condamné la France.

Des images de la bagarre dans le secteur des tribunes réservées aux proches ont circulé en France.

Malgré la grande déception, Équipe indiquant que Deschamps continuera jusqu’à l’expiration de son contrat à la fin de la Coupe du monde 2022.