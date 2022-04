Le Panama réglemente les opérations de crypto-monnaie et leur utilisation dans les paiements d’impôts – International

Le congrès panaméen a approuvé jeudi une législation régissant l’utilisation facultative des crypto-monnaies, permettant le paiement d’impôts avec ce type d’actif dans un pays qui peine à éliminer la stigmatisation d’un paradis fiscal.

La nouvelle loi, qui doit être adoptée par le président Laurentino Cortizo pour entrer en vigueur, réglemente « l’utilisation des actifs cryptographiques comme expression de la liberté contractuelle et de la liberté monétaire dans la République du Panama », dont l’économie est en dollars.

Selon ce règlement, les personnes physiques et morales au Panama pourront « consentir librement à l’utilisation d’actifs cryptographiques », tels que bitcoin et ethereum, entre autres, « comme mode de paiement pour toute opération juridique civile ou commerciale » .

La loi permet également aux entités étatiques officielles « d’accepter des paiements par le biais de taxes, de frais et d’autres obligations fiscales sur les actifs cryptographiques ». Il doit être réglementé par le ministère de l’Économie et des Finances et l’Autorité gouvernementale pour l’innovation.

En septembre 2021, El Salvador est devenu le premier pays à autoriser l’utilisation du bitcoin comme monnaie légale et a imposé son acceptation dans toutes les entreprises.

« La loi vise à fournir une clarté juridique pour l’utilisation facultative des crypto-monnaies dans la République du Panama » et « créer des licences pour faciliter les investissements étrangers et locaux par les entreprises travaillant dans le secteur des crypto-monnaies », a expliqué le député Gabriel Silva, qui a promu la règle.

Tout cela, souligne Silva, « sous l’égide des réglementations et des recommandations du Groupe d’action financière internationale (GAFI) sur le blanchiment d’argent et d’actifs ». Gafi est une entité intergouvernementale basée en France qui développe des politiques de prévention du blanchiment d’argent.

Le Panama figure sur la soi-disant « liste grise » du GAFI et est considéré comme un pays à « surveillance supérieure », cherchant à améliorer ses systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il figure également sur la liste des paradis fiscaux de l’Union européenne.