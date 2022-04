SAINT DOMINO. La consolidation de l’agenda des politiques publiques, la signature d’un accord de coopération entre la République dominicaine et les gouvernements de la Colombie et de l’Espagne, et un « fort intérêt » pour la promotion de l’égalité des sexes, figuraient parmi les conclusions de la XIIe Assemblée ordinaire du Conseil américain du sport. (CADE), tenue ce jeudi dans un hôtel de la capitale.

L’Assemblée, qui fait partie du Sommet des sports en Amérique, réunit des ministres des sports et des secrétaires d’État de plus de 40 pays et territoires du continent.

En plus des accords et des conclusions, la prochaine place pour l’Assemblée ordinaire du CADE a également été donnée au Paraguay, et la rotation de la présidence de l’organisation a été autorisée.

Entre les pays, un accord de coopération bilatéral a été signé portant sur les échanges sportifs dans le but de parvenir à un plus grand développement et à l’égalité entre les pays.

Le président du CADE, le Colombien Guillermo Herrera, a également mis en avant un projet de collaboration en vue des Jeux olympiques qui auront lieu à Paris, en France, en 2024.

Par ailleurs, le ministre dominicain des Sports, Francisco Camacho, a estimé que l’unité est la voie pour avancer dans le sport, tout en soulignant les accords et les conclusions atteints par le Sommet américain, y compris l’Assemblée du Conseil ibéro-américain des sports (CID).

« Je pense qu’avec l’un des accords conclus, il y aura des progrès », a déclaré Camacho, qui a déclaré qu’il y avait un grand intérêt parmi les pays pour formaliser un accord visant au développement du sport sur le continent.

Dans le résumé du CADE, il est également proposé que le gouvernement produise des études sur l’investissement dans le sport et son impact dans des domaines tels que la santé, l’éducation et la protection des enfants et des jeunes contre la criminalité.

Le bookmaker a également tendance à prôner le fair-play, à travers des programmes éducatifs pour les sportifs et des dépassements.

En matière d’égalité des sexes, une plus grande intégration des filles dans la pratique sportive est préconisée comme moyen de promouvoir l’égalité dans le sport.

Après la conclusion du sommet, plusieurs pays ont officialisé l’accord en signant le document, dont le Pérou, la Colombie, le Chili et la République dominicaine.

Camacho met en lumière les points communs des programmes inclusifs

Camacho Dominica se félicite du programme colombien d’écoles de sport, selon le ministre du pays, Guillermo Herrera, et souligne en même temps que, de manière agréable, le pays a déjà un projet similaire à l’ordre du jour.

Herrera a déclaré que le programme propose une formation sportive aux garçons et aux filles avec un soutien technique et psychosocial, ainsi que la mise en œuvre et la fourniture de sports aux bénéficiaires et aux équipes de travail.

Camacho apprécie ce programme et souligne qu’il est « pratiquement le même que celui que nous avons en République dominicaine à travers INDÓMITA-RD ».

Ce dernier était un programme signé entre le ministère de l’Éducation et des Sports, auquel a participé le président de la République, Luis Abinader.

Dans le cas de la Dominique, l’extension s’étend au-delà de l’âge et couvre tout le pays de la Dominique, car des travaux sont en cours sur la construction de 168 centres sportifs qui seront utilisés directement par les écoles dominicaines pour développer le sport.