Le maire a poursuivi un couple de randonneurs qui bivouaquaient sur le Mont Blanc

Saint-Gervais-les-Bains (France) – Le maire de la ville française de Saint-Gervais-les-Bains, qui est l’un des points de départ de l’ascension de la plus haute montagne d’Europe, le Mont Blanc, a engagé des poursuites pénales contre un couple d’alpinistes qui, au sommet de la montagne, cette nuit-là ils ont dressé leurs tentes et y ont dormi. Les hommes ont enfreint la réglementation de 2020 et encourent des amendes pouvant aller jusqu’à 150 000 euros (environ 3,6 millions de couronnes) et un an de prison, selon le site Internet de BFMTV.

Une paire d’aventuriers a enregistré leur voyage au sommet de la montagne et leur bivouac au-dessus vidéos qu’il a partagé sur la chaîne YouTube Instinct Sauvage fin novembre. Le maire Jean-Marc Peillex, dont la priorité politique est de lutter contre le tourisme de masse sur le Mont Blanc depuis des années, a déclaré que « le but des grimpeurs est de se moquer de la loi ». « Selon les règles, dans la zone naturelle protégée du Mont-Blanc, sauf urgence absolue, il est interdit de dormir ailleurs qu’au refuge de Téte Rousse », a déclaré Peillex à BFMTV.

L’action en justice du maire a suscité l’indignation dans la communauté des grimpeurs. L’ancien alpiniste et écrivain Claude Gardien a qualifié le bivouac de « partie essentielle de l’alpinisme » et décrit les deux grimpeurs en question comme des « rêveurs inoffensifs qui pensent que gravir une montagne laisse encore place à l’aventure », écrit BFMTV. Le guide de montagne Yann Borgent a déclaré que le maire de Saint-Gervais-les-Bains a appliqué l’ordonnance « de manière sélective et partiale ». Peillex, quant à lui, affirme que son rôle de maire est de « faire en sorte que les règles et les lois s’appliquent à tous ».