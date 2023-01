La France a pris un but VAR dans la préparation. Mais malgré la victoire surprise, la Tunisie n’a pas progressé – ČT sport – Télévision tchèque

La première victoire de la Tunisie contre la France lors du cinquième match l’un contre l’autre a été arrangée par Vahbí Khazrí après moins d’une heure de jeu. Le remplaçant Antoine Griezmann a égalisé à la huitième minute du dernier set et l’arbitre Conger a ensuite donné le coup de sifflet final, mais l’arbitre vidéo est intervenu. Après avoir regardé la rediffusion, l’arbitre a annulé le but de l’équipe favorite pour hors-jeu.

La Tunisie ne s’est pas qualifiée pour les huitièmes de finale, même au sixième essai. Les hommes de l’entraîneur Didier Deschamps, qui ont débuté avec l’équipe mixte, ont perdu la Coupe du monde après neuf matchs, après avoir remporté leurs six précédents. En quart de finale, ils affronteront dimanche la deuxième équipe du groupe C.

Avant le début du match, un coup de sifflet a retenti sur l’hymne national français du camp de supporters de la Tunisie, qui était une colonie française jusqu’en 1956.

Deschamps laisse le gardien et capitaine Lloris ou les stars offensives Mbappé, Giroud ou Griezmann se reposer sur le banc avec les 16 derniers certains.

La Tunisie a commencé à entrer en jeu, mais le but de Ghandrí à la huitième minute après des circonstances normales a été exclu pour hors-jeu. « Les Bleus » n’ont menacé pour la première fois qu’à la 25e minute, mais Coman a conclu une occasion prometteuse dans la surface. C’est tout pour le double champion du monde. Après cela, Khazrí a tiré de loin, mais le gardien français Mandanda a bloqué son tir puissant.

Après la pause, Laidúní s’est retrouvé en grande difficulté après un combat controversé, mais il a tiré. À la 58e minute, l’équipe d’Afrique a inscrit un but. Fofana a perdu le ballon au milieu du terrain, Chazrí s’est avancé vers le but et était sur le point de tirer, mais à la fin il a continué avec le ballon vers le but et a ouvert le score avec un tir bas sur le poteau. Cependant, en tirant, le stoppeur de Disasi lui a fait mal à la cheville, de sorte que le buteur l’a rapidement remplacé. Tunis a marqué le premier but du tournoi.

À la 63e minute, Deschamps a envoyé l’attaquant de Saint-Paris vers l’avant. Germain Mbappé. Griezmann et Dembele ont rejoint quelques instants plus tard. Les Français ont accéléré le rythme, mais ils n’ont pas pu suivre. Le tir de corner de Mbappé a été neutralisé par le gardien Dahmán et le but tardif de Griezmann a été refusé.