Évaluer Visa Pevzal dal z letonch, finaliste tchèque du Top Shop. En un mois, ils sont devenus des magasins Commerce avec une grande variété de produits Pomme Je veux que l’inspecteur de Brno l’accorde haut bravo pour le design moderne très bien saisi et le personnel engagé. Le magasin, qui a ouvert ses portes à Brno en août dernier, se bat pour le titre de meilleur magasin physique année 2022 avec onze autres chaque mois.

À deux pas de l’horloge astronomique de Brno, il y a un nouveau magasin de commandes pour essayer, acheter ou récupérer vos produits technologiques préférés. Le concept extérieur a été choisi très soigneusement par les designers pour correspondre à l’histoire graines liberté. L’intérieur attirera l’attention par son apparence, sa propreté et ses consultants souriants. Il y a également un espace pour des sessions régulières, où les clients peuvent apprendre à prendre soin du produit correctement et à le manipuler aussi efficacement que possible.

Une cérémonie de remise des prix du mois a eu lieu dans les magasins PMO le jeudi 3 novembre pour les partenaires et les associés aux ventes. Commerce. Évaluer Visa On boit du Czech Top Shop avec plaisir. Nous voulons offrir à nos clients la qualité service nouveau même au cœur de Brno et l’a bu dans ce Krishna magasin, ECCL Lubo épiqueResponsable régional des ventes, iWant Pomme Revendeur Premium.

Même les employés eux-mêmes n’ont pas saigné ce jour-là : Il y a une réelle aide dans la gestion d’un nouveau magasin. Mon magasin à domicile est celui de Karlovy Vary, mais grâce à mon expérience, je peux aussi aider à mettre en place tous les processus ici. J’aime vraiment ça ici, surtout les espaces ouverts, où nous sommes toujours en contact avec ce qui se passe dans la rue et c’est très amusant. J’apprécie vraiment cela, ekla Evgenia Nikitina, spécialiste des ventes iWant PME Pomme Revendeur Premium.

Sout vise à valoriser une expérience client unique gravée dans la pierre magasin après mon sel de glace. Lors de l’évaluation, nous avons mis l’accent sur des éléments tels que le design extérieur et intérieur, la navigation spatiale, l’utilisation d’éléments numériques, l’accès au personnel et, bien sûr, la prise en charge des méthodes de paiement modernes, décrit comme l’homologue titulaire de soute Josef Kunar de Visa.

A propos du combat Visa Top boutique tchèque

Évaluer Visa Czech Top Shop vient de en 2021 longtemps travaillé avec compagnie de visa magasins de rock à travers le pays.

Les questions sont sélectionnées mensuellement sur la base des évaluations de points des points de vente servez de ne pas dépendre Commission inspecteur. Ils ont chacun visité un groupe d’entreprises nominées et évalué l’expérience client dans huit catégories :

L’extérieur et l’intérieur du bâtiment sont soignés et attrayants

Conception de l’établissement

Orientation en formation, chutes au département et au bureau

Présentation servez

Communications POP, y compris les événements en cours

Prise en charge conviviale des méthodes de paiement modernes

La signalisation numérique utilise la technologie numérique La technologie

Le personnel est adapté, volontaire, actif et professionnel.

Lors de la grande finale, un jury d’experts composé des douze meilleurs magasins d’une année donnée sélectionne un gagnant à l’unanimité.