Le loup tombé de Horní Blatná attend d’être opéré : il ne reviendra pas dans la nature

Le loup du mont Métallifère, qui a été retrouvé blessé par des ramasseurs de champignons à Karlovy Vary samedi, a été plus gravement blessé que prévu. Il est donc resté à la clinique vétérinaire de Prague, où de nouveaux examens et une nouvelle intervention chirurgicale l’attendaient. Ils ne retourneront pas dans la nature. La station de sauvetage de Drosera à Bublav, qui s’occupe du loup, a déjà préparé un enclos pour lui, a déclaré mardi le chef de la station, Vladimír Tomáš Smolík.

L’animal tombé a été retrouvé par des cueilleurs de champignons dans un fossé sur une route entre les villages de Horní Blatná et Potůčky à Karlovy Vary. Il resta là pendant peut-être quelques heures, incapable de se tenir debout sur ses pattes arrière. Par conséquent, un représentant de la station de secours de Bublava en charge de la zone est venu l’aider. Des experts du zoo de Pilsen ont également évalué s’il s’agissait vraiment d’un loup.

Initialement, le vétérinaire a supposé que seul le gonflement appuyait sur la moelle épinière. Mais un examen plus approfondi a révélé que le loup avait besoin d’une intervention chirurgicale sur sa hanche arrière gauche. Par conséquent, l’animal blessé a été amené à la clinique de Prague. Mais la blessure s’est avérée plus grave.

«Il a été retrouvé avec de graves blessures sur tout le corps, donc cela prendra beaucoup de temps. Ils devraient nous contacter dans une semaine, nous verrons donc ce qui se passera ensuite. Il y aura certainement une opération, mais ce sera la dernière chose qui l’attend. Il doit d’abord être conditionné et engraissé pour endurer tout cela. dit Smolik. Selon les estimations, les soins aux loups peuvent durer jusqu’à plusieurs mois.

Retourner dans la nature n’est plus une option. « C’est un jeune loup qui ne sait probablement même pas chasser. S’il est dans une meute, ils ne l’accepteront pas et ne le tueront pas. Et après tout ce temps, il s’habituera tellement aux humains qu’il ne supportera pas un chance dans la nature. » dit le chef. Lorsque l’animal récupère, il retourne à la station de bulles. « Nous allons certainement prendre soin de lui, lui préparer un paddock », il ajouta.

Mercredi, des représentants de la clinique ont signalé que le loup avait reçu la nourriture nécessaire et avait cessé d’être apathique.

Les naturalistes surveillent les loups dans les monts Métallifères depuis plusieurs années. La première occurrence dans la région des monts Métallifères a été confirmée par des pièges photographiques en 2017, et les monts Métallifères ne sont donc que la deuxième région avec une apparition confirmée de bête en République tchèque. Actuellement, il y a environ deux meutes et peut-être une paire de loups dans cette zone.