Du sang neuf pour Sparte. Un talent du nord ou un arrière latéral indésirable de la Lazio

Le Sparta a commencé le printemps avec un match nul 1:1 à Sigma Olomouc et une fois de plus l’objectif dont ils parlent en vain depuis des années : le titre de l’élite nationale.

Aucun d’eux n’a parlé du score final – positivement ou négativement – ils ont fait allusion à quelque chose de leur art, bien plus est caché.

Deux autres légionnaires, l’Albanais Qazim Laçi et notamment le Finlandais Kaan Kairinen, sont restés sur le banc.

Il a été présenté comme le plus grand talent finlandais depuis Jari Litmanen. Le milieu de terrain Kaan Kairinen a fait ses débuts dans la ligue finlandaise à l’âge de quinze ans en octobre 2014, deux ans plus tard, il a été transféré au Danemark Midtjylland, mais il n’a pas trouvé de place dans la formation de départ et a commencé à errer en prêt. « Il a eu un très bon début de carrière, mais ensuite il a un peu ralenti », a expliqué l’agent du joueur Filip Zíka, qui suit le football scandinave depuis de nombreuses années.