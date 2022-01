Le groupe Sodexo embauche 50 personnes supplémentaires à Porto – Empresas

Sodexo Business Services, qui fait partie du groupe Sodexo, emploiera plus de 50 professionnels de la finance d’entreprise, basés à Porto, d’ici la fin de l’année.

Le Groupe français intervient dans les domaines de la restauration et de la santé et de la gestion d’établissements d’entreprise en proposant par exemple des cartes repas.

Cet élargissement de l’équipe vise à répondre à l’intégration de la France dans le portefeuille de pays européens sur lesquels la marque travaille et qui comprend le Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Espagne et Pologne.

Gilles Carlier, responsable du Centre européen de services partagés, a déclaré que « l’ouverture récente de nouveaux marchés, comme la France et la Pologne, a augmenté de façon exponentielle les besoins d’embauche (…) dans la comptabilité, la finance et la gestion », et que, face à l’avenir, l’entreprise a « une excellente perspective de croissance, car nous pensons qu’à court et moyen terme, nous serons en mesure d’ajouter de nouveaux marchés à notre portefeuille de clients et, par conséquent, d’embaucher plus de professionnels ».

En ce qui concerne la croissance et l’expansion de l’entreprise, Diana Alves, responsable des ressources humaines chez Sodexo Business, a expliqué que « l’année dernière, nous avons employé plus de 100 personnes pour divers domaines de l’entreprise, mais il reste encore plus de 50 opportunités à pourvoir. d’ici la fin de cette année. Nous comptons actuellement 280 employés, mais ce nombre va augmenter rapidement, avec l’intégration d’autres pays dans notre portefeuille de clients ».

Outre la finance, l’entreprise envisage également de recruter des professionnels du marketing juridique et des technologies de l’information, et reconnaît qu’« à l’heure actuelle, la plupart des recrutements prévus sont dans la finance et concernent la comptabilité, la facturation, la trésorerie, les paiements, le contact avec les fournisseurs . et contrôle ».

Sodexo Business intègre les principales fonctions des pays du groupe Sodexo dans les pays où la société est implantée et est responsable de la facturation, de la comptabilité et de la gestion des actifs du groupe, entre autres fonctions.