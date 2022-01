Jurasz: Scénarios possibles pour le développement du conflit russo-ukrainien [ANALIZA]

Les intérêts de l’élite dirigeante kleptocratique du Kremlin sont étroitement liés aux intérêts nationaux russes depuis de nombreuses années. L’intérêt de l’élite dans une situation où il est presque impossible de réformer l’État et où encore moins de pain peut être donné à la nation que par le passé crée un besoin de jeu. Cela signifie que la possibilité de guerre augmente.

Dans le même temps, cependant, les intérêts communs font que l’élite du Kremlin joue assez fort pour livrer la drogue gagnante aux Russes accros à l’impérialisme, mais pas trop fort pour s’exposer aux sanctions occidentales. Cela suggère à son tour une plus grande possibilité d’une « guerre mineure » qu’une guerre à grande échelle.

Qu’est-ce qui pourrait arriver? Trois scénarios

Toute tentative de prédire le développement des événements sans accès au renseignement est pratiquement impossible. Mais il y a trois scénarios. Peut-être que Poutine, en attaquant l’Ukraine, voudra « seulement » relier le Donbass contrôlé par les séparatistes pro-russes à la Crimée ukrainienne occupée par la Russie. Ou peut-être ira-t-il un peu plus loin et s’emparera également d’Odessa, reliant également le Donbass à la Transnistrie (la partie de la Moldavie contrôlée par la Russie), tout en coupant complètement l’Ukraine de la mer.

Cependant, un scénario de guerre à grande échelle ne peut pas non plus être exclu. Dans cette variante, Poutine voudra prendre Kiev, et qui sait s’il n’essaiera pas de conquérir toute l’Ukraine – dans un tel scénario, la Russie devra faire face à la guérilla ukrainienne. Il n’y aura qu’un seul effet pour la Pologne. À l’est, nous serons bordés par l’oblast russe de Kaliningrad, théoriquement uniquement la Biélorussie indépendante et l’Ukraine occupée par la Russie.

L’un ou l’autre de ces scénarios est possible, bien que le plus ambitieux soit bien sûr le moins probable.

Une guerre à grande échelle, bien sûr, est le drame de l’Ukraine et de l’Ukraine, peut-être des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens à nos frontières et une déstabilisation complète de la situation sur notre territoire. Le problème est, par exemple, d’après les propos du président américain Joe Biden lors d’une conférence de presse le 19 janvier, il est clair que si la Russie se cantonne à des « petites guerres », l’Occident peut se montrer politiquement incapable de réagir. dur.

Dans un tel scénario, compte tenu de l’ampleur de la domination de la Russie sur la Biélorussie, celle-ci resterait militairement menacée. En même temps, il y aura certainement ceux de Berlin, Paris, Madrid et Rome qui voteront la levée des sanctions contre la Russie dans quelques années. En Pologne, il y aura autant de soldats américains stationnés qu’il y en a aujourd’hui (ou peut-être 2 à 3 000 de plus).

Cependant, si vous imaginez une guerre à grande échelle et environ 200 000 soldats russes entrant en Ukraine, l’artillerie russe bombardant des villes ukrainiennes et des images de crimes de guerre russes (comme la Russie le fait toujours pendant les guerres), la Pologne a une chance de devenir l’équivalent allemand de l’Allemagne de l’Ouest. pendant la guerre froide. .

Cela signifiait le déploiement non pas de quelques, mais peut-être de dizaines de milliers de soldats alliés en Pologne, la création d’un arsenal et, idéalement, la dislocation des armes nucléaires américaines en Pologne.

La perspective d’une telle perspective donnera certainement la chair de poule à de nombreuses personnes, mais il convient de comprendre que le nouveau statut de l’Allemagne de l’Ouest issu de la nouvelle guerre froide est comme un signe à la frontière : « L’État protégé par les États-Unis d’Amérique ».

Poutine a presque 70 ans. Mais l’âge n’a pas d’importance, car le problème c’est la Russie, pas Poutine

Vladimir Poutine fête ses 70 ans cette année. Peut-être qu’il restera sur le trône du Kremlin encore un peu de temps, peut-être une douzaine d’années environ. Le truc c’est que ça n’a pas d’importance.

La Russie a publiquement menacé d’attaquer l’Ukraine pendant trois mois. Jusqu’à présent, ni à Moscou ni dans aucune autre ville russe, il n’y a eu de protestations significatives (et – rappelons-le – même à l’époque soviétique, il y avait des gens courageux qui protestaient contre l’intervention en Tchécoslovaquie en 1968). Malheureusement, la conclusion est que la Russie aime, ou du moins ne s’en soucie pas, menacer l’Ukraine de guerre.

La Russie, et non Poutine, est le problème, et leur nationalisme agressif survivra à Poutine. Si tel est le cas, on ne peut faire confiance ni à la Russie en tant que peuple ni à la Russie en tant qu’État. Et il vaut mieux en avoir dans votre région non pas 5, mais 25 ou 55 mille. soldats américains.

Non, il n’y aura pas de « trahison de l’Occident »

Ce qui se passe au-delà de nos frontières orientales conduit à une autre conclusion : contrairement aux théories du complot, l’Occident n’a aucune intention ni raison de trahir ou de vendre la Pologne.

La menace constante de « trahison de l’Occident » ressemble de plus en plus à une opération psychologique inspirée par la Russie, qui nous conduirait à la conclusion que si cet Occident nous trahira inévitablement, nous pouvons – avant que cela n’arrive – nous tourner le dos. Ouest. Ça vaut la peine d’arrêter hystérique à la fin.

Meilleurs cow-boys américains que français pro-russes

Cependant, dans le même temps, le même Occident a fait preuve de faiblesse et de scepticisme envers la Russie au fil des ans. C’était en grande partie la faute de l’Allemagne, dont l’élite allemande semblait être consciente.

Cependant, avant de blâmer l’Allemagne pour tous les péchés de l’Occident, comme nous le faisons volontiers en Pologne, il convient de rappeler que l’Allemagne – même en tenant compte de sa position sur le Nord Stream – est beaucoup plus critique à l’égard de la Russie que, par exemple, la France traditionnellement pro-russe.

L’idée des conseillers du président Andrzej Duda d’inciter la France à participer plus activement à la politique orientale (car, vous savez, on ne peut pas faire confiance à l’Allemagne dans ce sens) ne visait pas à remplacer le ministre Adam Niedzielski par le député Janusz Kowalski.

Si on veut vivre avec quelqu’un en Europe, c’est avec l’Allemagne, pas la France. Surtout, restons avec les États-Unis. Car s’il y a un pays avec lequel la Russie compte et qu’elle craint, ce sont bien les États-Unis.

Le fait que Washington et Moscou discutent de l’avenir de l’Europe montre à quel point l’UE est politiquement petite. Il serait préférable de commencer à le changer.

Cependant, lorsqu’il s’agit de questions de sécurité, il vaut mieux que Washington, et non Paris, soit le garant.

Nous avons perdu en Biélorussie

La Pologne n’a été ni trahie ni vendue par personne. La situation est pire avec l’Ukraine. Tout indique qu’il a trahi l’Ukraine, surtout la Biélorussie. Les analystes occidentaux s’inquiètent de la façon dont une attaque russe meurtrière de l’est et du nord, à savoir de la Biélorussie, deviendra la capitale ukrainienne en même temps.

Chez Onet, nous avons écrit à plusieurs reprises sur ce scénario. Auparavant, nous craignions, avant même toute tentative de révolution en Biélorussie, qu’elle n’ait des conséquences désastreuses pour la Pologne. Car si l’alternative à Loukachenka n’est pas la démocratie, mais Loukachenko, qui est complètement soumis à la Russie, alors la révolution biélorusse est vaine en Pologne. Cependant, le réalisme a perdu face au romantisme en Pologne.

Après un an et demi, vous pouvez voir qui avait raison. Cependant, ceux qui étaient prêts à soutenir les manifestations en Biélorussie, malgré les conséquences, ne l’ont pas vu. De plus en plus, vous entendez le récit selon lequel la Pologne a en fait gagné en Biélorussie, car si Loukachenka est laissée impuissante, cela signifie qu’elle a perdu.

Et nous, parce que la Biélorussie aurait tourné le dos à la Russie et voulait la démocratie, avons gagné. Il est dommage qu’au siège de l’OTAN, cette « victoire » doive maintenant être marquée sur la carte de l’état-major – la flèche indiquant où la Russie peut attaquer Kiev quitte désormais également la Biélorussie.

(w)