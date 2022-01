Le français Aubay prévoit d’employer 200 personnes supplémentaires au Portugal – Tecnologias

Fondée en France en 1998, arrivée à Lisbonne il y a 14 ans et à Porto en 2016, Aubay Technology emploie 960 personnes au Portugal et « compte employer plus de 200 salariés d’ici 2021 », ont annoncé des consultants en technologie et intégration de systèmes. d’information.

« En embauchant plus de 200 professionnels des technologies de l’information d’ici 2021, Aubay cherche à consolider sa position parmi les 10 plus grandes entreprises de services informatiques au Portugal », a souligné l’entreprise, dans un communiqué.

« Le processus de transformation numérique des pays où Aubay est implanté et le besoin généralisé de professionnels de qualité dans le domaine des systèmes d’information nous rendent optimistes pour l’avenir proche et reconnaissent le rôle important que nous pouvons et devons jouer auprès de nos clients. , valeur à travers la « connaissance » de nos gens », a déclaré José Cruz, directeur général d’Aubay Portugal.

L’entreprise a souligné que « 2020 est identique au bilan objectif pour Aubay », mais « a tout de même réussi à assurer un résultat très positif », notant une « croissance de 20% du chiffre d’affaires, qui représente plus de 40 millions d’euros ».

Aubay Portugal a expliqué qu' »en plus de ses plus de 150 clients actifs », « différents vecteurs d’activité » ont contribué à cette croissance, notamment la zone « près de la côte », avec de plus en plus de projets avec des clients internationaux, se renforçant en « projets & solutions services’, permettant d’offrir aux clients une variété de solutions adaptées à leurs besoins, ainsi que d’attirer de nouveaux clients et de consolider les relations avec les clients existants dans le domaine du ‘service professionnel' ».