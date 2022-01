Il n’y a pas de podium pour les biathlètes allemands à Oberhof

Le relais mixte allemand a perdu le podium lors du match de biathlon à domicile à l’Oberhof tout comme le duo de simple mixte. Les rangs six et sept ne satisfont vraiment personne sur Thringen.

Vanessa Hinz essaie de voir la sixième place dans la répétition générale olympique comme une chose positive.

Nous ne sommes pas loin du podium, a déclaré le biathlète à l’issue du relais mixte à l’Oberhof en Thuringe. Le quatuor allemand avec Roman Rees, Benedikt Doll, Vanessa Voigt et Hinz n’était qu’à 9,4 secondes de la troisième place après un total de six tours de réserve. L’écart avec la Norvège, championne du monde en titre, est de 2:10,7 minutes de défaite à Thringer Forest. La Biélorussie est deuxième, devant la France, qui est loin d’avoir la meilleure formation.

En ce qui concerne la première médaille aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin exactement quatre semaines, une équipe complètement différente devrait également être au départ pour l’Association allemande de ski. Denise Herrmann et Johannes Khn, entre autres, n’ont pas été utilisés à Rennsteig, Franziska Preu a été écartée en raison d’une blessure au pied. Le joueur de 27 ans pourrait revenir à la Coupe du monde lors de son deuxième match à domicile à Ruhpolding la semaine prochaine. Comme Herrmann, considéré comme un espoir de médaille, Khn est actuellement le skieur masculin le plus fort et le plus régulier d’Allemagne.

inférieur / Septième Hildebrand en single mix

Le trio a également eu le temps d’observer de loin comment les vétérans Erik Lesser (33) et Franziska Hildebrand (34) ont eu leur chance dans les simples mixtes non olympiques, mais après leur leadership intérimaire, ils n’ont terminé que septième. Cette nouvelle compétition de biathlète ne fait pas partie du programme des Jeux d’hiver en février. La Russie a remporté la victoire à l’Oberhof devant l’Autriche et l’Ukraine. Lesser, qui s’est qualifié pour la Chine vendredi, et Hildebrand, qui n’est pas encore à la hauteur, ont effectué onze tours de réserve ensemble et ont mené 1:25,7 minutes à l’arrivée.

Quelques heures plus tôt, Startlufer Rees avait de nouveau pris un bon départ avec un relais mixte massif de 4 x 7,5 kilomètres. Au lendemain de la cinquième place au sprint, il n’a réussi qu’une sauvegarde et a descendu la troisième colline à Doll. Les conditions à Rennsteig étaient nettement meilleures que la veille. Avec moins de vent, des températures plus chaudes et pas de brouillard ni de chute de neige, le Norvégien favori a donné le ton dès le début. Doll prend trois balles supplémentaires lors du tir, mais reste en troisième.

Poupée : Se sent si bien

La course n’a pas été parfaite, mais je me sentais vraiment bien en courant, a déclaré Doll à la fin : Cela me rend positif. Mais trois tours de réserve, c’est deux de trop dans une course comme celle-ci, a déclaré l’ancien champion du monde de la Forêt-Noire.

Dans sa ville natale de Thringen, Voigt n’a commis qu’une erreur dans le domaine skiable, mais n’a pas pu le suivre et est retombé à la quatrième place. Vous pouvez voir que j’ai des déficits en piste. Mais je le savais avant, dit Voigt, 24 ans. Hinz ne pouvait rien faire pour l’avenir.

Là, la Norvège a couru en toute sécurité vers sa prochaine victoire. Les frères Tarjei et Johannes Thingnes B, ainsi qu’Ingrid Landmark Tandrevold et Marte Olsbu Riseland, suggèrent à quoi s’attendre d’eux en Chine au cours du mois. Il n’y a pas non plus d’autre Sieglufer à Sturla Holm Laegreid ou Tiril Eckhoff. La France a également sauvé quelques étoiles autour du leader du classement général de la Coupe du monde Emilien Jacquelin et a tout de même réussi à monter sur le podium.

dpa-infocom, dpa : 220108-99-635260 / 6