Le Français admet lutter contre la boulimie et la suralimentation. Tu n’es pas seul, dit-il

Le monde du sport professionnel est beau mais dur. Plusieurs athlètes le savent et ont décidé de partager leurs combats avec leurs fans. Maintenant Caroline Garcia les rejoint. Un joueur de tennis français fier d’avoir remporté le Tournoi des champions l’an dernier, par exemple. Dans une interview accordée à des médias français, il a déclaré avoir souffert de suralimentation et de boulimie pendant une période difficile.

Le succès est resté avec lui, mais sa santé mentale a faibli. Le Français Garcia a eu une année pleine de tennis de qualité, mais en même temps il y avait une indécision constante et un épuisement émotionnel. Il admet lui-même que le tennis consiste à être seul et à avoir le temps de réfléchir. Chacun gère différemment la solitude et la colère envers soi-même, Garcia choisit la nourriture.

« Tout le monde est différent. Quelqu’un a arrêté de manger, c’était l’inverse pour moi. Je cherchais une évasion de la réalité dans la nourriture. » joueur de tennis admis dans le journal L’Equipe

Il admet que l’aide psychologique est toujours de courte durée. Cependant, c’est la seule solution qui aide vraiment. L’année dernière, il a pu remporter le Tournoi des Champions et ainsi passer de la 74e place à la 4e place. Même une bonne nouvelle comme être dans le top 10 peut nuire à la mentalité.

« Vous commencez à réaliser et à comprendre que même si cela arrive, ce n’est pas la fin du monde. Depuis que j’ai commencé à prendre plus soin de moi, cela arrivait de moins en moins. Et quand ça arrive, je peux mieux le supporter et je ne me sens pas coupable. » il a ensuite décrit la situation du joueur de tennis.

Concernant sa victoire, il a déclaré que c’est le sport qui le soutiendra et l’aidera toujours. Le tennis est là où il les envoie maintenant. La nourriture est un sujet effrayant pour beaucoup de gens, et Garcia voulait s’assurer que les femmes en particulier n’aient pas peur d’en parler.

«Je suis le type de personne gramme. Cependant, je sais que donner à mon corps une friandise occasionnelle aidera. Par exemple, si j’avais une envie de pizza en ce moment, je la mangerais sans regret. Mais c’est très long pour y arriver. » García a ajouté.