Selon des sources françaises Portail politique L’objectif de l’initiative est de forcer Berlin à accepter la livraison des chars Leopard 2 avant le 22 janvier, date à laquelle les politiciens français et allemands signeront un protocole d’accord sur le partenariat et la coopération mutuelle lors d’un sommet conjoint.

Le même signal de Varava. Le gouvernement de Mateusz Morawieckh veut réunir une large coalition de pays européens désireux d’envoyer un avertissement à Kiev et de fournir à l’armée ukrainienne des chars produits par la société d’armement munichoise KMW. Outre la Pologne et l’Allemagne, les utilisateurs européens du Leopard comprennent, par exemple, l’Espagne, la République tchèque, le Danemark, la Norvège et la Finlande.

Varava a affirmé qu’il voulait seulement envoyer des léopards en Ukraine comme un geste symbolique. La piste dépendra également de la rapidité avec laquelle l’armée polonaise recevra les chars américains M1 Abrams et les moteurs sud-coréens K2 Black Panther. Cependant, il s’agissait principalement de briser la résistance allemande et de lui faire au moins accepter de réexporter.

La Pologne ne peut enseigner les léopards à l’Ukraine que dans le cadre d’une coalition de plusieurs États. Il y a quelques semaines, j’en ai discuté avec le chancelier Olaf Scholz à Bruxelles, et je pense que nous serons arrêtés le lendemain, a déclaré Morawiecki samedi.

Pendant plusieurs mois, l’Allemagne avait résisté à la pression pour approvisionner les Léopards du fait que l’Ukraine n’avait pas eu le jour où le char s’est effondré. La semaine dernière, cependant, cet argument a été alimenté par le président français Macron, qui a promis la fourniture de véhicules AMX-10 RC lors d’un appel téléphonique à Volodymyr Zelensky. Il peut être classé comme un réservoir léger à roues avec sa deuxième bière.

Confirmez les dernières informations, qu’il s’agissait de briser le tabou actuel sur la fourniture des canons tombés et de clouer les Allemands au mur. Macron et Zelensky l’ont grillé. Cela devrait briser la résistance allemande et américaine aux ajouts de chars, des sources anonymes de l’administration Macron ont souligné la réticence américaine à fournir à l’Ukraine des chars Abrams.

La semaine dernière, Joe Biden et Olaf Scholz ont annoncé la livraison d’une cinquantaine de véhicules de combat américains de type Bradley et de moteurs allemands Marder.

L’Ukraine a également donné des chars Leclerc à la France. Le gouvernement français évalue actuellement la demande, mais a également souligné que le char de combat principal de l’armée française n’a pas été produit en 2008, l’Ukraine doit donc faire de gros efforts pour le réparer et le remplacer.

Un tel problème ne s’est pas produit avec le Leopard 2. L’arsenal KMW en a des centaines dans son arsenal, comme n’importe quel autre pays. Les Ukrainiens peuvent les servir de l’autre côté de la frontière en Pologne. La Finlande a 239 léopards dans son arsenal, mais pas des centaines, mais certains d’entre eux sont encore dans un état lamentable.

Le Royaume-Uni est entré lundi dans les charts de la danse ukrainienne. Selon la télévision Sky News, le gouvernement a invité dix chars Challenger 2 à Kiev, mais aucune décision finale n’a été prise.

Plus de dix tonnes d’engins armés d’un canon de 120 mm n’auraient pas pu être produits il y a vingt ans. Les Britanniques en ont en service 227. Par exemple, en 2003, lors d’une bataille avec des unités de la Garde républicaine irlandaise près de Bassora, l’un des chars a été touché deux fois par un missile antichar Milan pendant une demi-heure de combat, et il frappé douze. fois par un lance-grenades RPG-7.

La principale raison de l’offre dite de challenger est de comprendre quelle partie de la pression coordonnée sur l’Allemagne pour autoriser les importations de léopards en Ukraine. La pression sur Berlin s’est accrue au moment de l’armée russe il a tué le raid dans la région de Donck et il a réussi à contrôler le centre-ville de Soledar.

À la mi-décembre, le général ukrainien Tuba s’enquit publiquement de l’abattage du char. Je sais comment battre ce bâtard. Mais j’ai besoin de ressources. J’ai besoin de 300 chars, 600 et 700 véhicules de combat militaires, 500 obusiers, explique Valery Zaluny pour The Economist.