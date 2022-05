Le démarrage réussi de la Northern Talent Cup en France

Le Mans. Ce week-end, la Northern Talent Cup entame sa troisième saison dans le cadre du MotoGP. 25 partants permanents d’un total de dix pays différents s’affrontent pour les premiers points de championnat de la saison lors de deux courses sur le circuit français traditionnel du Mans. Les pilotes hongrois Rossi Moor (FAIRIUM Next Generation Riders Team) et Kevin Farkas (Agria Racing Team) ont chacun réussi à décrocher la victoire après 15 tours palpitants.

Lors des essais libres et des qualifications de vendredi, les jeunes joueurs n’ont pas lâché un mètre. Rossi Moor (FAIRIUM Next Generation Riders Team, HUN) a finalement atteint la pole position et est retombé à la deuxième place pendant la course. Cependant, avec le tour de course le plus rapide de tout le parcours, le Hongrois a repris la tête dans le dernier tour et a finalement remporté la victoire lors de la première course de la saison.

Loris Veneman (TeamNL Open Line, NED) avait mené la majeure partie de la manche précédente, après un deuxième départ, mais a été battu par une frappe tardive des Maures de 0,166 seconde pour terminer deuxième, suivi de Matteo Masili (FAIRIUM Next Generation Riders Team, AKU TA). Kevin Farkas (Agria Racing Team, HUN) et Martin Vincze (Chobrak Motorsport Egyesulet, HUN) ont terminé dans le top cinq de la première course.

Luca Göttlicher (JRP Junior Academy Team), parti 13e, a terminé septième de la première course et est devenu le meilleur pilote allemand, suivi de Dustin Schneider (Goblin Racing) neuvième. Le coureur de 15 ans s’est qualifié pour la troisième place sur la grille et a pu se battre pour le top 5 pendant la course. Cependant, parce qu’il a ignoré la limite de piste, Schneider a dû prendre un virage de pénalité (long tour) vers la fin de la course et a par conséquent pris un léger retard.

Rocco Caspar Sessler de l’équipe MCA Racing a remporté la dixième place pour ses débuts en Northern Talent Cup, tandis que Julius Coenen (Helena et Julius Racing Team – HJRT) et Valentino Herrlich (Busch et Wagner Racing Team) ont subi plusieurs chutes de pilotes dans les premiers tours. . Coenen a ensuite dû s’aligner en bout de peloton et a tout de même terminé 21e, mais Herrlich, qui tentait de continuer malgré la douleur, a dû déclarer forfait sur blessure. Le joueur de 13 ans a également raté la deuxième course de dimanche.

La deuxième course du dimanche après-midi a été un calvaire pour les spectateurs, les équipes et les coureurs, car le groupe de tête a raté de peu un virage pour se dépasser pendant 15 tours. Au final, c’est Farkas qui a remporté la victoire avec une marge de 0,105 seconde, suivi du premier champion de la course mauresque. Derrière eux, Veneman a de nouveau atterri sur le podium. La Belge Noa Cuypers (Junior Black Knights) a pris la quatrième place.

Il a été suivi par Schneider, qui a perdu la victoire de seulement 0,511 seconde et a perdu de peu dans la course au podium. Il a terminé à seulement 0,111 seconde de Veneman après avoir mené la course tout au long de la course. « Parce que d’autres coureurs m’ont donné un sillage lors des qualifications, j’ai pu obtenir la troisième place », a déclaré Schneider, en revenant sur vendredi.

« Au départ de la première course, j’ai obtenu la pole position et j’ai essayé d’attaquer. Pour éviter une chute au troisième virage, j’ai dû ouvrir et large. Donc, quand je reviens sur la bonne voie, je suis dans une position de ligne plus en arrière. Cependant, j’ai écopé d’une pénalité et au final je suis très déçu de cette décision, mais aussi de ma performance en course », expliquait le pilote Goblin Racing à propos de la première course.

Dans la deuxième manche, Schneider s’est senti à l’aise dès le départ. « J’ai même pu prendre la tête, mais dans la longue ligne droite du Mans, ce n’était pas facile de conserver la première position, alors j’ai été de nouveau battu. Néanmoins, nous avons eu une bagarre intéressante et j’ai pu parcourir plusieurs kilomètres sur la piste. conduire de temps en temps. Je suis très heureux d’être devant. Je tiens également à remercier mes sponsors et ma famille pour cela, qui m’ont beaucoup aidé. »

Derrière eux, après avoir terminé à une solide septième position samedi, Göttlicher a terminé douzième de la deuxième course. Cela place le joueur de 15 ans à la neuvième place du classement général. Après avoir été malchanceux lors de la première course, Coenen s’est battu pour les points lors de la deuxième course. Au final, le joueur de 15 ans a obtenu les deux premiers points du championnat de 2022 en terminant à la 14e place.

Pendant ce temps, Sessler a malheureusement abandonné tôt dans sa deuxième course de la Northern Talent Cup. « Nous sommes vraiment satisfaits de la dixième place de la première course. C’est ce que nous avions prévu », a déclaré le nouveau venu de 13 ans. « Malheureusement, dans la deuxième course, un autre pilote m’a percuté dans le dos, ce qui m’a empêché de continuer. » Mais au début de la semaine prochaine, Sessler cherche à frapper à nouveau pour le deuxième tour de la Northern Talent Cup à la Motorsport Arena Oschersleben.