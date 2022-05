Kamala Harris aux EAU pour rencontrer le nouveau président

Bdi Zayed – connu sous les initiales « MBZ » – a été élu président samedi par les dirigeants des sept émirats qui composent l’Etat, dont Dubaï et sa capitale, Abu Dhabi.

Le prince héritier d’Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, dirigeait le pays de facto avant de succéder officiellement à son demi-frère malade, Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, décédé vendredi.

« Les États-Unis prennent très au sérieux leurs relations et leur partenariat avec les Émirats arabes unis », a déclaré Kamala Harris dans un communiqué publié par la Maison Blanche.

« Par conséquent, nous transmettrons nos condoléances, mais transmettrons également notre engagement à renforcer les relations », a-t-il souligné.

Les responsables mondiaux se sont réunis à Abou Dhabi depuis samedi pour accueillir le nouveau président de la petite nation riche en pétrole, devenue un acteur majeur au Moyen-Orient ces dernières années.

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson figuraient parmi les dirigeants voyageant ce week-end, tandis qu’une délégation américaine devrait arriver plus tard dans la journée.

La délégation américaine comprenait également plusieurs autres hauts responsables du pays, comme Lloyd Austin, secrétaire à la Défense, John Kerry, envoyé spécial pour le climat, ou William Burns, directeur de la CIA, la principale agence américaine de services d’information sur la sécurité. .

Il s’agit de la plus grande visite d’un responsable américain dans le Golfe, une région riche de plusieurs partenaires clés des États-Unis, dont l’Arabie saoudite et les Émirats.

Les relations entre Washington et le Golfe ont cependant hiverné ces dernières années, l’Amérique étant accusée par certains observateurs de s’être désintéressée de la région, préférant donner la priorité à l’Asie.

L’administration américaine Biden, pour sa part, est mécontente du refus des États du Golfe d’augmenter la production de pétrole pour endiguer la hausse des prix sur les marchés mondiaux depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février.

Début mars, l’ambassadeur des Emirats arabes unis aux Etats-Unis, Youssef Al Otaïba, jugeait les relations entre Washington et Abou Dhabi « passées à l’épreuve » et insistait sur sa volonté de les faire renaître et perdurer.

« Notre relation avec les États-Unis est comme n’importe quelle relation. Il y a des jours où ça se passe bien et il y a des jours où c’est discutable », a-t-il déclaré.

Proches des États-Unis, les puissances du Golfe ont également tissé des liens importants avec Moscou et avec le président russe Vladimir Poutine, un allié solide des pays exportateurs de pétrole, mais ni l’Arabie saoudite ni les Émirats arabes unis ne soutiennent l’intervention russe en Ukraine.

Les deux États du Golfe attendent toutefois davantage de soutien des États-Unis sur la question du Yémen, où une guerre se développe contre les Houthis, des rebelles proches de l’Iran.

Fin mars, Antony Blinken a rencontré ben Zayed au Maroc, après avoir assuré que le partenariat entre les deux pays « compte vraiment ».

« Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider à vous défendre efficacement (…) contre les attaques terroristes des Houthis », a déclaré Blinken.

Les États-Unis ne sont pas les seuls à rechercher des liens plus étroits avec les Émirats arabes unis, un État du Golfe cherchant à apaiser les relations dans la région. Ben Zayed a accueilli Tamim ben Hamad Al-Thani, émir du Qatar, un État du Golfe avec lequel il avait coupé les ponts.

L’Iran a même envoyé le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian à Abou Dhabi, le président Ebrahim Raisi félicitant ben Zayed et exprimant l’espoir de renforcer les liens.

