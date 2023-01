Le commerce illégal du pétrole irakien est un gagnant-gagnant

Les radicaux de l’État islamique (EI) continuent de faire passer en contrebande du pétrole extrait d’Irak vers la Turquie et l’Iran. Il a été écrit par le journal panarabe Ash-Sharq al-Awsat, qui rencontre des personnes impliquées dans le commerce illégal.

Sur la route entre Kirkouk et Erbil, qui se trouve à la frontière entre le Kurdistan irakien et l’Irak même, des convois de pétroliers passent chaque jour vers le nord. Lorsqu’on lui a demandé où allaient les voitures, Fahmí, qui possède un café dans la ville d’Altun Kúbrí, a répondu sans réfléchir : « Ils font de la contrebande de pétrole vers la Turquie ». Jusqu’à récemment, il gagnait lui-même sa vie comme conducteur de camion-citerne, et c’est grâce à cela qu’il a pu acheter un café. « Je l’ai quitté parce que j’étais fatigué. Je gagne beaucoup d’argent », a-t-il déclaré.

Le pétrole serait extrait dans la région du Kurdistan. « Ils le traiteront à Kirkouk, près de la frontière avec la province d’Erbil (kurde). Sur la route d’Erbil, vous verrez un camion garé sur le bord de la route. Ils attendent d’être chargés et d’aller en Turquie ou en Iran », a expliqué le cafetier.

Un pétrolier pour 200 à 300 mille couronnes

Selon lui, les membres de l’Etat islamique extraient du pétrole en Irak et en Syrie, et l’Etat islamique le vend à très bas prix. Fahmí ne savait pas dans quelle mesure les autorités kurdes savaient que le pétrole de contrebande passait par le Kurdistan. Cependant, ils n’ont pas fait grand-chose à ce sujet. En partie parce qu’il est difficile de distinguer les pétroliers transportant du pétrole légal et illégal. En septembre, on estimait que l’EI pouvait gagner trois millions de dollars (65 millions de couronnes) par jour en vendant du pétrole. Cependant, ce chiffre concerne la période précédant le début des frappes aériennes, au cours de laquelle des avions alliés ont tenté, entre autres, d’attaquer les réseaux pétroliers illégaux de l’Etat islamique.

Shallal Abdal de la province de Salahaddin a déclaré que jusqu’à 100 pétroliers traversent la ville de Túz Churmatu chaque jour. Ceux qui sont membres de l’EI se rendent généralement à l’intérieur des terres par des routes non goudronnées pour éviter les contrôles. L’EI vend le pétrole d’un pétrolier pour 10 à 14 mille dollars (216 à 302 mille couronnes). Il l’aurait volé sur un site près de la ville de Túz Chúrmat. « Ce n’est pas sous le contrôle du gouvernement ou de l’armée, et depuis juin, lorsque l’Etat islamique a occupé la province (nord) de Ninive, la majeure partie de cette zone est tombée aux mains de l’Etat islamique », a déclaré Abdal.

Le paiement est uniquement « cash », le baril coûtera 12 dollars

L’Etat islamique paie son pétrole en espèces, ne laissant aucune trace de la transaction. Le journal a souligné que même si les intermédiaires savaient de quel type de pétrole il s’agissait, ils n’avaient aucun intérêt à le dire à l’EI car le prix était si avantageux. L’homme d’affaires kurde Hoshang Barzinji a déclaré que l’Etat islamique donne un baril de pétrole pour dix à douze dollars, et que l’intermédiaire le vend ensuite jusqu’à 30 dollars.

Les camionneurs peuvent gagner 50 dollars par jour, un très bon salaire dans un pays où 28 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais ils ont pris beaucoup de risques, ils ont dû échapper aux contrôles routiers et à la police, et ils ont été menacés de prison pour contrebande de pétrole. Barzindzi a déclaré que des éléments criminels étaient également impliqués dans la contrebande de pétrole.