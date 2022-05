Le cinéma d’été ouvrira dans une semaine. Les gens peuvent se réjouir du nouveau bistrot ou du nouveau siège Culture News Budejcka Drbna

La prochaine saison du cinéma d’été Háječek dans le parc du même nom à eské Budějovice débutera la semaine prochaine. En plus de l’actualité cinématographique, les organisateurs ont également travaillé sur l’espace lui-même, afin que le public puisse s’attendre à un nouveau bistrot ou siège, qui ne sera pas prêt pour la soirée d’ouverture, mais apparaîtra sur des dépliants au cours de l’été.

Malgré le fait que cette saison soit censée être la dernière pour les organisateurs, ils prendront également possession des salles l’été prochain. Grâce à une prolongation de contrat par la ville, ils ont pu investir dans des programmes et équipements cinématographiques. « Les téléspectateurs peuvent s’attendre à de nouveaux sièges, de nouvelles tasses consignées et aussi un nouveau bistrot, que nous avons entièrement repensé. » a déclaré le président de l’Association du film audiovisuel Daniel Habrda.

L’entrée elle-même a également subi des modifications, qui ont été repeintes par les organisateurs et équipées de lattes de bois. Mais le plus grand changement au cours de l’été pourrait être l’endroit où les gens regardent des films. « Nous sommes très confiants que nous pourrons terminer le remplacement de tous les sièges de l’auditorium. On ne pourra pas la démarrer, mais je crois que le public va s’asseoir pour une nouvelle séance au cours de la saison. » ajoute Habrda. Selon lui, le système audio a également subi une révision clé.

Complications avec les films

L’entrée dans les théâtres d’été restera la même cette année, à 50 couronnes. « Nos cinquante couronnes sont une épée à double tranchant. C’est formidable que nous ayons pu vendre des billets pour ce montant grâce aux subventions, mais en même temps, cela nous limite considérablement dans les films que nous pouvons commander ici », Explique Kristna Novotna de l’équipe organisatrice.

En raison des faibles droits d’entrée, les distributeurs de films ne livreront pas les titres encore à l’affiche aux cinémas d’été. Ils peuvent le diffuser avec un délai pouvant aller jusqu’à deux mois. De plus, cette année les organisateurs doivent faire face à un autre problème. « Malheureusement, certains grands distributeurs nous interdisent désormais de montrer de vieux films. Parce que nous avons la technologie DPC moderne, selon les nouvelles exigences, nous n’avons qu’à faire de nouveaux films », dépeint Novotná, qui est en charge de la dramaturgie du film. Heureusement, selon l’opérateur, cela ne concerne pas tous les distributeurs. « Les téléspectateurs n’ont pas à le faire, même si le champ des possibles s’est rétréci, nous préparerons un programme riche en films pour les années à venir », ajouter.

Concerts, théâtre et soirées à thème

Mais pour la troisième année consécutive, une soirée à Háječko n’est pas qu’une question de cinéma. Cette année également, les organisateurs mettent en place des soirées à thème, des concerts et du théâtre. Les grands événements conviendront David Matějíček une semaine de concerts, où Mig 21, Tomáš Klus ou le groupe de Lucie se produiront à Budějovice. Depuis les salles de cinéma, on peut attendre avec impatience les apparitions de My Servant Saturn et Girl’s War.

Parmi les soirées thématiques, il y en aura dix, la Nuit des femmes et des hommes, la Nuit française ou le festival de fantaisie et de science-fiction Budějovický con na tofu sont préparés à Háječko cette année. « Cette soirée aura lieu le premier week-end d’août et les téléspectateurs pourront s’attendre non seulement à des films, mais aussi à des pièces de théâtre costumées de tout le pays, à des jeux vidéo et à des conférences données par des personnes liées d’une manière ou d’une autre à la fantaisie et à la science-fiction », a déclaré Matějíček. que même pour ces événements, le droit d’entrée est réduit.

Cette année, le cinéma d’été de Háječek sera toujours projeté les mardis, jeudis, vendredis et samedis. Les deux premiers jours seront toujours ouverts à partir de 20h, les vendredis et samedis, le complexe ouvrira à 19h, et en plus de regarder des films, les gens peuvent venir pour le barbecue et la musique.