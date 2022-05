Le meilleur entraîneur du monde. Il parlera tchèque à Sparte

Personne sur le banc des entraîneurs n’a fait ce qu’il a fait. Il a célébré des championnats dans les cinq meilleurs pays : en Serie A italienne, en Premier League anglaise, en Ligue 1 française, en Bundesliga allemande et, plus récemment, en Liga espagnole.

De quoi a besoin une paume ouverte avec cinq doigts plaqués or ? Outil linguistique parfait. Reconnaître, adapter et utiliser la mentalité locale. Produire les plus grandes stars mondiales, qui reçoivent un salaire mensuel au rythme du budget annuel d’un petit État. Résister à une énorme pression de la part de la direction et des fans. Vivre seul.

Carlos Ancelotti, originaire de la ville de Reggiolo, dans le nord de l’Italie, qui compte moins de 10 000 habitants dans la province de Reggio Emilia, a fait tout cela.

Enthousiasme et harmonie

Calme, toujours équilibré. Il ne grince pas même lors des plus grandes victoires, il ne pleure pas lors des échecs fatals. Il n’exprimait pas trop ses émotions, il acceptait les victoires, les défaites, mais les chiffres se faisaient de moins en moins nombreux, avec humilité. En Italie, il a longtemps rejeté le surnom de « morbido » – doux. Il s’était emporté, aujourd’hui il l’a pris avec la royauté. Tout simplement parce que peu de gens osent le dire. Ancelotti est devenu une légende des entraîneurs, tout le monde le respecte.

S’il ne laisse pas place à l’indignation, à la colère ou même au mécontentement évident, lorsqu’un joueur ne suit pas les instructions qui lui sont données et ne livre pas la performance attendue, il a un immense respect dans la cabine. « Il est presque impossible pour les joueurs, même les superstars, de se battre les uns contre les autres », a déclaré le charisme d’Ancelotti, le célèbre journaliste italien Massimo Franchi, chef du département football du journal turinois Tutto Sport. « Il sait comment créer l’environnement parfait », a ajouté Franchi. « Un groupe uni où règnent l’enthousiasme et l’harmonie », a-t-il exprimé le charme de son compatriote.

Maintenant, Ancelotti brille sur le banc du Real Madrid, qui après une pause d’un an arrachera le championnat national à ses rivaux de la ville Atletica et après quatre ans aura la chance de devenir les dirigeants du continent s’il bat le Liverpool FC lors de la finale de la Ligue des champions en mai. 28 à Paris. Soit dit en passant, le dernier trophée a été remporté par le Real après une victoire 3:1 sur ce jus.

Pas étonnant qu’il récolte tour à tour l’admiration en Espagne. « Carlo Ancelotti est un entraîneur complet qui gère avec brio les situations difficiles », a déclaré le publiciste local Pablo Castro de Marc. « Il s’entend bien avec la cabine, mais il peut aussi s’occuper de la gestion du club, ce qui n’est pas facile. Il se comporte astucieusement et avec diplomatie lors des conférences de presse », a également noté Castro sur ses talents de journaliste.

Cependant, être nommé meilleur entraîneur du monde est toujours maintenu. Il attendra au moins la finale parisienne. « À mon avis, Pep Guardiola est meilleur », Castro ne laissera pas son compatriote, Ancelotti est toujours un légionnaire italien. « C’est un leader absolu en matière de tactique », a-t-il défendu son choix. « Mais Ancelotti est aussi de première classe », a-t-il admis.

La blessure prend de l’or

La renommée d’entraîneur chevauche grandement la carrière de joueur d’Ancelotti, même si ce n’est pas en vain non plus. Ce que les autres paieront pour cela. Un joueur de ligne de combat qui court avec des projectiles décents, c’est-à-dire qui fait un peu de dégâts même sur de plus longues distances, c’est son principal avantage. L’attention des grands clubs italiens et des entraîneurs de l’équipe nationale n’est pas passée inaperçue.

Les statistiques d’Ancelotti représentent la plupart des trophées de la Coupe des champions avec l’AC Milan, alors qu’il n’est pas loin de la contribution historique de l’escadron azzurra à l’histoire du championnat du monde, une victoire inattendue lors de la Coupe du monde de 1982 en Espagne.

Le jeune homme, découvert par l’AS Roma à Parme, a fait ses débuts dans la sélection de l’entraîneur cultissime Enzo Bearzot en 1981, lorsqu’il a formé l’équipe pour le championnat du monde. Il a réussi, il n’a pas échoué. Lors du tournoi Mundialito, organisé par l’Uruguay en l’honneur du 50e anniversaire du premier championnat du monde (1950) et invitant tous les détenteurs du trophée précédents, il est apparu sous le maillot bleu de l’équipe nationale pour la première et la dernière fois au tir alors qu’il marquait contre le équipe nationale. Néerlandais.

Carlo Ancelotti AC Parme (1976–1979), AS Rome (1979–87), AC Milan (1989–1992) Équipe nationale italienne : 1981-1991 (20/1) Championnat du monde de bronze 1990, Championnat d’Europe de bronze 1988, Coupe des champions 1988/1989 et 1989/1990, Super Coupe de l’UEFA 1990, Coupe intercontinentale 1989, Ligue italienne 1982/1983 et 1987/1988 AC Reggiana (1995–1996), AC Parme (1996–1978), Juventus Turin (1999–2001), AC Milan (2001–2009), Chelsea FC / Angleterre (2009–2011), Paris Saint-Germain / France (2011 –2013), Real Madrid / Espagne (2013–2015), Bayern Munich / Allemagne (2016–2017), SSC Napoli (2018–2019), Everton FC / Angleterre (2019–2021), Real Madrid / Espagne (2021) Équipe d’Italie : 1992–1995, assistant Ligue des champions 2002/2003, 2006/2007 et 2013/2014, Supercoupe de l’UEFA 2003, 2007 et 20014, Coupe du monde des clubs 2007 et 2014, Ligue italienne 2003/2004, Premier League 2009/2010, Ligue française 212/2013, Ligue allemande 2016/2017, Ligue espagnole 2021/2022

Cependant, un problème latent au genou, qui a entraîné une intervention chirurgicale urgente, a emporté sa participation à la Coupe du monde 1982 en Espagne. Il n’appartient pas à l’équipe gagnante. Dans le même temps, les historiens louent toujours l’idée de la force de la ligne de réserve Antognoni-Ancelotti-Tardelli-Conti. Mieux que le maître. Les idées ont une beauté que la réalité ne peut occulter.

Après récupération, Ancelotti a pris part à la défense qui a échoué aux Championnats du monde de 1986 au Mexique sans intervention personnelle. Il a encore le bronze de l’EURO 1988 en Allemagne.

En tant que représentante, elle n’a pas eu beaucoup de renommée.

Il ne se réjouit pas, pensa-t-il

Il a été plus remarqué par le monde du football en tant que figure éminente de l’AC Milan, où il a honoré ses fiançailles avec deux victoires en Coupe des champions d’Europe. Les membres permanents de la formation de base lors de la finale de 1989 ont ignoré comment les coéquipiers néerlandais Marco van Basten et Ruud Gullit ont écrasé la défense du club roumain du Steaua Bucarest avec deux buts chacun (4:0) et un an plus tard son compatriote Frank Rijkaard ( 1:0), mais il avait quelque chose à dire.

Bien que le capitaine Franco Baresi parle le plus d’une grande équipe, les stars néerlandaises ne peuvent échapper aux acclamations, mais un Ancelotti calme explique pourquoi l’AC Milan peut être le meilleur d’Europe. « Il a une capacité particulière à guider tout le monde dans le vestiaire avec lui, même les plus grands », a prévenu le journaliste italien Massimo Franchi. « Il pense beaucoup à tout, acquérir de l’expérience, l’hypothèse qu’un jour il sera un très bon entraîneur, il grandit », revient-il sur la maturité footballistique d’Ancelotti.

À cela s’ajoutaient des compétences linguistiques, c’est pourquoi il a réussi dans cinq pays différents. « Si le Sparta Prague avait pris la place de Stramaccioni en 2017, il aurait probablement parlé tchèque d’ici un mois », a décrit le publiciste italien, un compatriote, avec une pointe de soulagement significatif, ainsi qu’une immense admiration.