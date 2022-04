Le centre bat l’aile droite et remporte les élections nationales en Slovénie

+



Du parti centriste du mouvement pour la liberté, Robert Golob remporte les élections slovènes (Photo : Disclosure/EU)

Le Premier ministre slovène de droite, Janez Jansa, a perdu dimanche les élections nationales du pays face au parti Mouvement pour la liberté dirigé par Robert Golob. Avec 99,68% des suffrages comptés, le parti de Golob a recueilli 35% des suffrages, contre 24% au Parti démocratique slovène (SDS) de Jansa.

La défaite a empêché un quatrième mandat de l’actuel Premier ministre, qui a reconnu sa défaite dimanche. Il a toutefois noté que le SDS avait remporté plus de voix que lors des élections précédentes. « Les résultats sont ce qu’ils sont. Félicitations aux gagnants », a déclaré Jansa aux supporters.

La victoire du Mouvement pour la liberté, un parti formé l’an dernier et qui a fait ses débuts aux élections cette année, est survenue le même jour que le centriste Emmanuel Macron a remporté les élections en France contre l’extrême droite Marine Le Pen.

Robert Golob, ancien cadre d’une entreprise énergétique publique, fait campagne pour la transition vers l’énergie verte et le renforcement de l’État de droit et de la société ouverte. Le résultat a donné 41 des 90 sièges au parlement pour le Mouvement pour la liberté, contre 27 pour le SDS.

Le taux de participation, dont environ 1,7 million de personnes avaient le droit de voter, a été de 68%, selon la commission électorale. Les experts estiment qu’il s’agit d’un pourcentage supérieur à la moyenne nationale.

Golob, 55 ans, a remercié les supporters pour leur participation historique par appel vidéo. « Cela ne veut pas dire qu’il n’y a que nous, cela signifie que les gens veulent vraiment du changement », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, les gens célèbrent, mais demain est un nouveau jour. Demain, nous commençons à travailler dur pour justifier la confiance. »

Jansa, une populiste de 63 ans qui s’est heurtée à Bruxelles au sujet de la liberté de la presse et a été accusée par ses opposants de porter atteinte aux normes démocratiques – ce qu’elle nie – a déclaré que le nouveau gouvernement serait confronté à de nombreux défis et espérait que ce serait une tâche ardue.

Un revers pour l’extrême droite européenne

Sous Jansa, qui a été élu Premier ministre pour la troisième fois en 2020, la Slovénie suit la voie tracée par le leader populiste européen, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán.

Orban aide à financer les médias d’extrême droite slovènes pour soutenir Jansa et considère le gouvernement slovène comme un test clé de son ambition de transformer l’Europe en un continent antidémocratique à l’image de la Hongrie.

Orban a été réélu pour un quatrième mandat en Hongrie début avril et a déclaré sa victoire comme preuve que « la politique chrétienne-démocrate, la politique civile conservatrice et la politique patriotique » ne sont pas « le passé » mais l’avenir de l’Europe.

Mais cette fierté a été anéantie dimanche en France et en Slovénie, membres de l’Union européenne et de l’OTAN qui, sous Jansa, ont fait écho à de nombreuses caractéristiques du système Orban de plus en plus autoritaire.

Un rapport publié la semaine dernière par Freedom House, un groupe de recherche basé à Washington, a classé la Slovénie devant la Hongrie dans un classement des pays pour les droits politiques et les libertés civiles, mais a déclaré qu’au cours de l’année écoulée, « aucun pays n’est plus tombé de la Slovénie ». . Selon le rapport, la chute est survenue parce que Jansa a fait preuve d’une « intolérance illibérale à l’égard de toute critique ».

Mais contrairement à Orban, qui n’a pas autorisé les livraisons d’armes à l’Ukraine via la Hongrie, Jansa a critiqué Poutine pour l’invasion russe de l’Ukraine.

La Slovénie a fourni des armes au pays attaqué et, le mois dernier, Jansa est devenue la première délégation de dirigeants européens à se rendre à Kiev pour soutenir le président Volodmyr Zelensky.

Bien qu’il ait suivi Orban dans une tentative de contrôler les médias, Jansa n’a jamais obtenu la domination garantie par le parti au pouvoir en Hongrie, le Fidesz. Il n’a pas non plus été en mesure d’imiter le succès d’Orban dans l’instauration d’une corruption systémique, dont la plupart a combiné les intérêts économiques d’entrepreneurs privés avec les intérêts politiques du Fidesz en Hongrie.