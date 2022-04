Berlin – Les dix titres consécutifs du Bayern Munich sont un record dans les cinq ligues majeures européennes (Allemagne, France, Angleterre, Espagne, Italie), mais dans certaines des compétitions nationales les moins importantes du Vieux Continent, il y a des équipes avec des tirages plus longs, comme cela a été le cas. pour mettre en lumière les journaux munichois. « Si vous comptez correctement, il y avait 11 équipes en Europe qui ont remporté dix titres ou plus d’affilée avant le FC Bayern », a déclaré Suddeutsche Zeitung.

Skonto Riga a remporté la ligue estonienne 14 fois de suite, entre 1991 et 2004, Lincoln Red Imps a fait de même à Gibraltar entre 2003 et 2016.

Rosenborg Trondheim a remporté la ligue norvégienne 13 fois de suite entre 1992 et 2004. Bate Borisov a eu des tirages similaires en Biélorussie entre 2006 et 2018 et le Dinamo Zagreb en Croatie entre 2006 et 2016, qui pourrait être la ligue la plus puissante de celle-ci.

Le journal a ajouté une information supplémentaire en précisant que même en Allemagne, le Bayern ne détient pas lui-même le record mais le partage plutôt avec le Dinamo Berlin, considéré comme une équipe de police secrète, qui a remporté le championnat de l’ex-République démocratique allemande entre 1979 et 1988. .

Cependant, avec 32 titres allemands – dont un de 1932 bien avant la création de la Bundesliga – le Bayern est invaincu et est l’équipe la plus titrée d’Allemagne.

Si la RDA est incluse, elle est suivie par le Dinamo Berlin avec ses dix titres. Ensuite, il y a Nuremberg le 9, actuellement deuxième, qui détient étrangement le record de relégation, à un total de huit. Parmi les équipes qui ont de l’importance aujourd’hui, suivies du Bayern, se trouve le Borussia Dortmund avec 8 titres allemands.