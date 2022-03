Le candidat à la présidentielle française interrogé sur la guerre en Ukraine à la télévision

Le président français Emmanuel Macron et sept de ses principaux prétendants à la prochaine élection présidentielle étaient accrochés à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique qui menace l’Europe lundi soir lors de la première confrontation télévisée avant le vote du 10 avril.

L’émission de trois heures présentée par TF1 est la première de trois émissions télévisées avant le premier tour des élections du 10 avril, lorsque le paquet de 12 candidats à la présidentielle sera réduit à deux seulement.

Les radiodiffuseurs privés prévoyaient initialement d’organiser des débats traditionnels entre candidats concurrents, avant de rechercher des formats alternatifs qui empêcheraient les candidats de s’immerger dans des conversations difficiles à médiatiser.

Au final, un Macron réticent a accepté un format dans lequel les candidats se relayaient, à condition de ne pas se croiser, même pour une photo de groupe.

Par souci de brièveté, TF1 a choisi de ne pas inviter les quatre candidats « mineurs » qui croupissent au dernier rang, alors même que certains étaient en fait en concurrence serrée avec la candidate socialiste, la maire de Paris Anne Hidalgo.

Comme prévu, les quatre exclus, dont le gauchiste Philippe Poutou, ont dénoncé le travestissement de la démocratie.

Campagne déchirée par la guerre

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a placé les affaires mondiales au premier plan de l’élection présidentielle française, renversant une campagne dans laquelle trois des cinq meilleurs candidats sont de fervents critiques de l’alliance transatlantique dirigée par les États-Unis.

La guerre a fourni une nouvelle occasion aux principaux partis français – dont les candidats se battent aux élections – d’attaquer certains de leurs rivaux les plus radicaux et de les accuser de séduire Vladimir Poutine.

Les critiques se sont concentrées sur le trio de candidats à la présidentielle : les rivaux d’extrême droite Marine Le Pen et Ric Zemmour, et le rebelle de gauche Jean-Luc Mélenchon, qui sont respectivement deuxième, troisième et quatrième dans les sondages. leur parti pris « souverain », bien qu’en désaccord sur de nombreuses questions.

Les deux dirigeants de droite ont parlé avec admiration de l’approche nationaliste implacable du dirigeant russe, dans le cas de Zemmour, manquant même le « Poutine français ». Le Pen a déjà ridiculisé les suggestions selon lesquelles Poutine constitue une menace pour l’Europe, affirmant que l’OTAN a perdu son utilité.

Bien que Mélenchon ne partage pas la même affinité que l’homme fort du Kremlin, il a par le passé rejoint ses rivaux pour minimiser les menaces de Moscou, même s’il a accusé l’OTAN de causer des troubles.

Anne Hidalgo : « Ne vous contentez pas d’un dictateur »

La première à s’exprimer, la candidate socialiste Anne Hidalgo, a réitéré sa critique de Mélenchon, disant « qu’il ne faut pas se complaire face à un dictateur ».

Hidalgo a également attaqué le président sortant, affirmant que Macron n’avait pas réussi à préparer le pays à la guerre en le laissant dépendant (de la Russie) des combustibles fossiles et donc vulnérable à la hausse des prix. La France est en fait l’un des pays européens les moins dépendants du gaz russe, bien que les automobilistes français comptent autant sur les prix élevés de l’essence que leurs homologues européens.

Abordant des problèmes internes, le candidat socialiste sous pression a également critiqué les projets de Macron de relever l’âge officiel de la retraite en France à 65 ans, contre 62 actuellement.

Marine Le Pen : Non aux sanctions « boomerang »

Ensuite, Marine Le Pen a pu parler plus longtemps qu’Hidalgo en vertu d’une étrange règle qui donnait plus ou moins de temps aux candidats en fonction du nombre de sondages, du nombre de députés dans leur parti et d’une foule d’autres critères.

Le finaliste de 2017 s’est distingué de nombreux rivaux en défiant les sanctions occidentales contre la Russie, qui, selon lui, nuiront au pouvoir d’achat de la France. Il a répété ce message sur TF1, soulignant la nécessité de « protéger » la France des conséquences économiques de la guerre.

« Je ne veux pas que les prix de l’essence soient multipliés par huit et que les prix du pétrole doublent », a déclaré le dirigeant d’extrême droite, avertissant que les conséquences économiques de la guerre pourraient être « cent fois pires que la pandémie ».

Les notes de Le Pen se sont améliorées depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ce qui est un peu étrange compte tenu de ses commentaires antérieurs sur Poutine. Contrairement à Mélenchon, le candidat d’extrême droite a parlé avec admiration du dirigeant russe, jusqu’à récemment, et a ridiculisé les suggestions selon lesquelles il pourrait constituer une menace pour l’Europe. Il a même posté une photo de ses mains serrant la main de Poutine au Kremlin dans ses brochures de campagne (dont certaines ont été envoyées à la déchiqueteuse).

Mais son insistance sur l’impact des sanctions sur les consommateurs français a touché le cœur de nombreux électeurs dans les villes les plus pauvres et les zones rurales où son soutien est le plus fort.

Interrogé pour savoir si Poutine devait être considéré comme un « dictateur », Le Pen a déclaré qu’il était un « autocrate, comme les dirigeants de l’Arabie saoudite, du Qatar ou de la Chine ». Il a ajouté: « Le monde est plein de dirigeants qui ne respectent pas la démocratie et cela ne me rend pas heureux (…) mon obsession est la paix. »

Valérie Pécresse : l’Ukraine ne deviendra pas membre de l’UE

Valérie Pécresse, la troisième intervenante du programme, a déclaré que l’Europe avait été « naïve » en ne prévoyant pas une invasion russe de l’Ukraine, « malgré de nombreux avertissements américains et britanniques » d’une attaque imminente.

Les candidats conservateurs ont également critiqué le choix du château doré de Versailles, construit pour le « Roi Soleil » français Louis XIV, pour accueillir les récents pourparlers de crise de l’UE sur la guerre (bien que le sommet ait été planifié bien avant la réunion). fin février).

Pécresse, qui est en retard sur son rival de droite, s’est dit opposé à l’idée, lancée par certains de ses rivaux, d’accélérer l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, ajoutant : « Il ne faut pas donner de faux espoirs à l’Ukraine ».

Il a également appelé à davantage d’investissements dans l’énergie nucléaire pour protéger la France de la volatilité des prix des combustibles fossiles et a fustigé Macron pour avoir fermé le plus ancien réacteur du pays à la centrale nucléaire de Fessenheim (que le président précédent avait promis de démanteler).

Dans un éloge indirect du président sortant, il a salué sa récente promesse de relever l’âge de la retraite à 65 ans (comme il l’a proposé), en plaisantant : « Je suis content qu’Emmanuel Macron ait lu mon émission ».

Yannick Jadot : « Poutine a toujours été un dictateur »

Alors que la plupart des candidats rechignent à qualifier Poutine de dictateur, le candidat des Verts Yannick Jadot vient ensuite, sans aucun scrupule.

« (Poutine) a toujours été un dictateur, il a toujours promis la mort à ceux qui se battent pour la liberté et il a toujours promis la guerre aux pays qui se battent pour la démocratie », a déclaré le législateur européen, déplorant « la complaisance de l’Occident à traiter avec Poutine ». » à cause de notre dépendance aux énergies fossiles. »

Jadot, qui dans les sondages oscille autour de 5%, s’est engagé à « traquer les oligarques (russes) » et à réduire la consommation de gaz de la France « de 15% » pour faire pression sur l’économie russe.

« Nous allons installer des panneaux solaires là où nous le pourrons pour produire notre électricité et coordonner les achats de gaz au niveau européen », a ajouté le candidat écologiste, qui s’est engagé à sortir du nucléaire.

Emmanuel Macron : « Arrêter la guerre sans faire la guerre »

Maintenant son record, Macron a déclaré qu’il avait « essayé jusqu’au bout » d’empêcher une invasion russe par la diplomatie. Il a dit qu’il espérait toujours « arrêter la guerre sans faire la guerre ».

Lorsqu’on lui a demandé si Poutine devait être considéré comme un dictateur, il a répondu: « J’essaie de protéger notre pays de la menace d’escalade, j’essaie de protéger nos valeurs et la démocratie en Europe, pas en étiquetant ou en insultant Poutine que je serai le plus efficace. » « .

Macron a apprécié les sondages depuis le début de la guerre, et les électeurs semblent l’apprécier pour ses efforts diplomatiques frénétiques, qui l’ont amené à plaider pour la paix lors de pourparlers marathon avec son homologue russe.

Le président français a défendu la réponse de l’Europe au conflit, soulignant les sanctions sans précédent imposées à Moscou. Il a déclaré que des mesures plus strictes seraient toujours en place.

Jean-Luc Mélenchon parie pour convaincre la Chine de gérer la crise

D’accord, pour une fois, avec Macron, l’agitateur de gauche Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu’il était inutile de qualifier le dirigeant russe de dictateur. Au lieu de cela, il a déclaré que son « premier objectif » en tant que président français était « d’isoler Poutine sur la scène internationale » en ralliant la Chine, l’Inde et d’autres.

Mélenchon, le seul ailier gauche à marquer le doublé dans les sondages, a juré de s’en prendre aux oligarques russes et à leurs avoirs. Il a également appelé à une « initiative spectaculaire : convoquer un sommet extraordinaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe » pour négocier la paix en Ukraine.

Tout en condamnant l’invasion de Poutine, le chef du parti français Renegade est resté critique à l’égard de l’OTAN ces dernières semaines. Il soutient que l’expansion de l’OTAN vers l’est depuis la fin de la guerre froide a été la principale cause de diverses crises dans le monde post-soviétique.

ric Zemmour : la guerre en Ukraine a détourné la campagne

« Maître Zemmour ? Il va me mordre ! » Mélenchon a plaisanté en quittant la scène, suivi quelques secondes plus tard par des droitiers polémiques, rapidement interrogés sur ses déclarations passées faisant l’éloge du dirigeant russe (il a dit un jour qu’il lui manquait « Poutine français »).

« Je condamne immédiatement l’invasion de l’Ukraine », a protesté Ric Zemmour, avant de se plaindre que la guerre avait détourné la campagne présidentielle et détourné l’attention de ce qu’il considérait comme une véritable menace pour la France : l’immigration.

La guerre en Ukraine « ne devrait pas dissimuler la crise fondamentale à laquelle est confrontée la nation française, qui est le » Grand Remplacement « », a-t-il déclaré, faisant référence à la théorie du complot largement démentie selon laquelle la population chrétienne blanche était délibérément remplacée par des immigrants, et non blancs.

Zemmour, qui a deux condamnations pour discours de haine et fait appel d’un troisième, a exclu la possibilité d’une politique de défense européenne commune, s’engageant à augmenter le budget de la défense de la France et à construire un deuxième porte-avions. Il a également réitéré sa promesse de se retirer du commandement militaire unifié de l’OTAN.

Fabien Roussel : Pas pressé de quitter l’OTAN

Un autre sceptique de l’OTAN, le chef du Parti communiste Fabien Roussel, a semblé freiner son enthousiasme à quitter l’Alliance de l’Atlantique Nord, appelant à la place à un débat sur « la construction d’un cadre alternatif de sécurité collective pour l’Europe ».

Roussel, qui dans les sondages est d’environ 4%, le taux communiste le plus élevé depuis des décennies, a déclaré que le géant français de l’énergie Total devrait utiliser de gros bénéfices pour aider à arrêter la hausse des prix du carburant. « Total devra réduire le coût de l’essence une fois pour toutes », a-t-il déclaré, menaçant de taxer l’entreprise à 100% sur les dividendes si elle ne le faisait pas.

*Cet article a été adapté de à l’origine en anglais.