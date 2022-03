Podcast Flash : Bandes dessinées Stefanic. Qui sont les politiciens tchécoslovaques ?

« C’est un homme merveilleux. Que ce soit dans tous les aspects positifs ou négatifs », a déclaré le scénariste au début de l’interview à propos de Milan Rastislav tefánik. Il a collaboré à la bande dessinée avec le scénariste slovaque Michal Baláž et l’illustrateur Václav lajcha. « Quand on veut comprendre la matière, on réfléchit à ce qu’il faut lui montrer, parce qu’on peut le présenter comme un homme d’État, ou on a le visage d’un homme charismatique très drôle qui est capable de divertir la compagnie avec des tours de cartes. Alors qui est lui ? » Gabriella Kyselová explique comment ils abordent une bande dessinée sur l’un des fondateurs de la Tchécoslovaquie.

À travers diverses publications et documents d’archives, le créateur découvre divers détails sur sa vie. Selon lui, Milan Rastislav tefánik était très intelligent, diligent et a réussi à passer d’une famille paroissiale pauvre à un poste prestigieux en France. Avant la Première Guerre mondiale, il a conquis le cœur de diverses personnalités parisiennes, qu’il a réussi à réprimer par son enthousiasme pour la narration. Cela a porté ses fruits (pas seulement pour lui) pendant la guerre.

Séductrice laide

Astronome, il parcourt le monde et vit à Tahiti dans la même case que le peintre Paul Gauguin. « Štefánik s’intéresse beaucoup à l’art et il est en contact avec des artistes à Paris, donc il a pu identifier les morceaux de bois de Gauguin laissés sur l’île. Mais ils ne sont en aucun cas exposés, ils servent de clôtures. Il les a pris et les a sauvésdit Kyselová avec un sourire.

tefánik a également divers admirateurs et maîtresses. Il n’y a pas de grands beaux hommes. « Nous ne dirions pas d’après la photo qu’il est un mec attirant. De plus, il était tout petit avec une peau laide. Mais il a de forts yeux bleus. Je pense que les femmes sont attirées par lui à cause de son charisme« , pensait Kyselová, avec qui il avait de l’aide. Cependant, selon diverses publications et opinions opposées, il a utilisé cette femme à ses propres fins. « C’était une relation utile, qu’il a construite parce qu’il voyait quelque chose avec avidité derrière. Je ne veux pas non plus prendre parti », a déclaré le créateur, selon qui la relation ne peut pas simplement être cloisonnée. Il utilise évidemment des femmes, en revanche, il est amoureux de Giuliana Benzoni, la tente italienne de moins de 15 ans sa cadette.

Mort inexpliquée

Pendant la Première Guerre mondiale, il intervient lui-même comme pilote au combat et est le premier à étudier les conditions météorologiques du vol. Ainsi, il est considéré comme le fondateur de la météorologie militaire. tefánik a joué un rôle important dans la formation des légions tchécoslovaques sur les fronts français et italien, où il a réussi à gagner leur soutien avec ses discours aux soldats, mais aussi grâce à des négociations avec les plus hauts responsables de l’État.

Le 4 mai 1919, Milan Rastislav tefánik est revenu de Slovaquie en Slovaquie en tant que vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, son avion s’est écrasé de façon inattendue, et à ce jour, il y a un débat autour de la mort du jeune politicien. Selon certains, il a été abattu sur ordre de son rival politique Edvšard Bene, et selon d’autres, il s’est évanoui pendant le vol. « C’était notre seule préoccupation à l’époque. Les conditions météorologiques étaient mauvaises et les avions n’ont pas été très fiables depuis lors. Je pense qu’il y a un problème technique‘ a pensé l’expert en héritage tefánik.

Pourquoi tefánik a décidé de retourner dans son pays natal en avion et comment Gabriela Kyselová aide les petits lecteurs et les patients grâce à Medikomiks est révélé par le scénariste primé sur le podcast Blesk :