Le Brésil compte désormais deux leaders mondiaux du parataekwondo

Le Brésil compte deux médaillés paralympiques au sommet de leur poids respectif dans le classement mondial de taekwondo, la fédération internationale du sport. Silvana Fernandes, de Paraíba, a pris la tête de la catégorie jusqu’à 57 kilos dans la classe K44 (athlètes avec une amputation unilatérale du coude à l’articulation de la main), tandis que Nathan Torquato a mené la liste à 63 kilos, également en K44. La liste a été mise à jour mercredi (19) et publiée ce jeudi (20).

Depuis l’an dernier, le classement mondial de taekwondo couvrait les six catégories K44 (trois par sexe) disputées aux Jeux paralympiques de Tokyo (Japon) : jusqu’à 61 kilos, jusqu’à 75 kilos et plus de 75 kilos pour les hommes ; jusqu’à 49 kilos, jusqu’à 58 kilos et plus de 58 kilos chez les femmes. Dans le cycle de Paris (France), les cours sont à dix pesos (cinq pour les hommes, cinq pour les femmes). Après les Jeux olympiques au Japon, les athlètes ont migré vers la nouvelle division, qui était déjà en vigueur pour les Championnats du monde à Istanbul (Turquie), en décembre.

Championne du monde et médaillée de bronze à Tokyo, Silvana occupe la troisième place dans la catégorie des moins de 58 kg. Dans la nouvelle liste des poids, le paraibana s’est imposé à la fin, devant le Turc Gamze Gurdal, qu’il a battu en finale de la compétition à Istanbul et dans la course pour une troisième place paralympique.

« J’ai réalisé que si j’obtenais une médaille d’or à Istanbul, je serais en tête du classement. Donc, je me suis fixé cette médaille comme objectif aussi à cause du classement. J’ai récolté beaucoup de fruits d’un travail acharné. L’objectif et la concentration ont augmenté cette saison, en pensant déjà à Paris », a déclaré Silvana au site Internet de la Confédération brésilienne de taekwondo (CBTkd).

Nathan est déjà le combattant numéro un pesant jusqu’à 61 kilogrammes, où en poids il est médaillé d’or à Tokyo. São Paulo, bronze au Mondial et élu meilleur mondial du parataekwondo masculin en 2021, est devant, désormais dans la catégorie des moins de 63 kg, devant le Mongol Bolor Ganbat, quadruple champion du monde.

Trois autres athlètes du Brésil – tous médaillés de bronze au monde – figuraient parmi les cinq premiers dans leurs poids respectifs. Debora Menezes, de Paraná, médaille d’argent à Tokyo, a terminé deuxième dans la catégorie des plus de 65 kilogrammes, maintenant sa position parmi les combattantes de plus de 58 kilogrammes. Cristhiane Nascimento, qui a terminé sixième dans la catégorie des moins de 58 kilogrammes, a terminé troisième sur la liste des moins de 52 kilogrammes. Leyliane Ramos, d’Amapá, a également terminé troisième dans la catégorie des moins de 65 kg. En 2021, il est classé 12e des moins de 58 kilogrammes.

« Le Brésilien Parataekwondo traverse un moment brillant. Nous avons 2021 dans l’histoire, avec des résultats très expressifs et cela se reflète dans le classement mondial. Cela montre que le travail accompli il y a des années porte ses fruits », a déclaré l’entraîneur brésilien Rodrigo Ferla, également à le site Web de CBTkd.

Les cinq médailles remportées à Istanbul (une d’or, une d’argent et trois de bronze) sont à l’origine de la meilleure performance de l’histoire du pays lors de la Coupe du monde de parataekwondo. Trois victoires (une de chaque couleur) aux Jeux paralympiques de Tokyo ont placé le Brésil en tête du tableau des résultats des modalités, disputé pour la première fois aux Jeux olympiques.