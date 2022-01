Camila Sodi et Amandititita sortent « Best Friends », leur première collaboration musicale

Photo : @camilasodi_ / @amanditita

Camila Sodi vous Amandité surprenez leurs fans avec une première Ami, un projet musical qui reflète la forte amitié entre les deux artistes mexicains. En plus de devoir faire des collaborations ensemble, les chanteurs ont admis que le clip vidéo avait été tourné à distance en Espagne et aux États-Unis.

Pour plusieurs années, Amanda Lalena Escalante Pimentel, plus connue sous le nom d’Amanditita, et Camila Ia Gonzalez Sodi, exprime la grande amitié qu’ils entretiennent avec les photos et vidéos qu’ils publient sur leurs réseaux sociaux. Pourtant, les chanteurs rêvent aussi de travailler ensemble, un rêve reflété par la sortie de leur nouveau single désormais disponible sur toutes les plateformes numériques.

A l’occasion de la première Ami, les Mexicains se sont rencontrés par appel vidéo dans un vie Instagram, où ils partagent leurs félicitations avec leurs followers. Au cours de la conversation, les chanteurs ont expliqué comment est né le concept du MV, qui contient du matériel audiovisuel qu’ils ont enregistré au fil des ans dans le cadre de leur coexistence.

« Le contenu de la vidéo n’est pas très différent du contenu de nos téléphones portables, maisNous avons des milliers d’histoires parce que chaque fois que nous nous rencontrons […] on prend des photos, des photos, des photos […] la vidéo commence par la première fois que nous trouvons Snapchat», a commenté Amandititita entre deux rires.

Dans la vidéo, Camila et Amanda peuvent être vues avec des filtres de médias sociaux, exécutant des danses amusantes et chantant des phrases de leur chanson thème. protagoniste de Rubis a expliqué que le fragment audiovisuel a été enregistré à distance parce qu’ils n’avaient pas le temps ensemble, car pendant qu’ils étaient en Espagne et l’interprète très très Je suis en Californie, aux États-Unis.

« J’étais en Espagne pour tourner dans une ville, à Alicante, et Amanda à Los Angeles. On s’est envoyé des trucs et un ami a fini par les éditer […] Nous lui avons envoyé et il a en quelque sorte tout touché », a-t-il déclaré.

Au cours de la conversation, les chanteurs ont répondu à certaines des questions posées par leurs abonnés sur la plateforme. La question la plus répétée concerne leur amitié, car ses fans veulent savoir comment ils se sont rencontrés. Amanda est allée sur le terrain et a rapporté que la rencontre avait eu lieu il y a plusieurs années chez elle.

« J’aimerais avoir une histoire plus drôle […] mais non, nous nous sommes rencontrés ici à Los Angeles pendant que Camila enregistrait son album dans mon salon qui est mon studio, qui est l’espace de travail d’Ulises, mais qui est mon salon. Pendant qu’il se reposait, je l’ai trouvé dans la cuisine et c’est comme ça qu’on a commencé à parler », raconte-t-il.

Cependant, Amandititita a pensé qu’ils s’étaient finalement entendus pendant le dîner, où les deux sont allés à la salle de bain et ont pris des photos devant le miroir, une situation qui les a fait beaucoup rire.

« Quand nous nous sommes rencontrés, nous n’avons pas pu arrêter de rire une secondedit Camila Sodi. « Nous pouvons tous les deux être terribles et la chose qui fait rire les deux est incroyable », a poursuivi Amanda. « Avec toi Bird, les gens devraient savoir, j’ai pleuré de rire comme un anime, c’est-à-dire que mes larmes sont sorties devant », a ajouté l’actrice qui a également ajouté.

Les internautes ont rempli la boîte de commentaires de messages d’amour et d’affection pour le chanteur. Bien que les artistes aient partagé leurs moments uniques d’amitié sur le réseau, certains n’étaient pas au courant de la relation et se sont dits choqués.

« Nous voulons valoriser l’amitié, que je crois que l’amitié est une famille qui nous donne la vie, une seconde famille, du moins je sens qu’avec toi à mes côtés, Je sens que tu es ma sœur, la moitié de mon cœur», a déclaré Amanditita.

