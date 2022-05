Le biathlète Pidručnyj réagit à une conversation rivale : Fourcada est devenu s !

L’interview du biathlète français Simon Fourcad (37 ans) a fait grand bruit. Il a parlé de son point de vue sur la guerre, qui tourmente l’Ukraine depuis des semaines, mais il n’a constaté aucune baisse de compréhension avec ses collègues. Par exemple, Dmytro Pidručnyj (30 ans), qui a vivement critiqué son collègue, s’y est opposé avec véhémence. Lui-même est actif dans la défense de son pays et a donc une image parfaite de la situation.

Cependant, le célèbre biathlète ukrainien n’a pas été le seul à condamner Simon. La biathlète ukrainienne Anastasija Merkušinová s’est également défendue vigoureusement contre le frère de la plus grande star française du biathlon Martin Fourcad. Martin, qui attrape la vague de haine avec son frère, devient un acteur indésirable dans toute l’affaire, même s’il n’apparaît pas dans la conversation. « Tout d’abord, Martin et Simon, allez à p*dele ! Je suis désolé qu’un si grand athlète soit devenu louche », il n’a pas pris la serviette Dmytro Pidručnyj.

« Chers Martin et Simon, après avoir lu votre interview, je me sens très triste. Je ne pense pas que vous compreniez vraiment la réalité de la guerre entre l’Ukraine et la Russie. » Merkusin a adopté un ton légèrement plus conciliant, mais il n’a pas non plus compris les frères.



Guerre en Ukraine: un ancien joueur de tennis défend sa patrie, un athlète tchèque aide également



« Les réseaux sociaux sont en déclin depuis hier. Après l’interview que j’ai accordée aux médias russes, dans laquelle j’ai dit que je pensais que l’exclusion des athlètes russes des compétitions internationales était complètement contre-productive, j’ai reçu des centaines de messages haineux. Simon Fourcade a commencé sa défense sur les réseaux sociaux. « Alors pour être clair une fois pour toutes : je ne soutiens pas la guerre et je ne soutiens pas le gouvernement russe ! Est-ce assez clair ?! » Il y a une postface pointue, dans laquelle il se définit clairement contre la Fédération de Russie.

« J’ajouterai que je suis assez âgé pour occuper mon propre poste, il n’est donc pas nécessaire d’impliquer mon frère dans cette discussion. Alors, s’il vous plaît, éloignez-le de toute l’histoire. » il mentionne également l’implication invraisemblable de son frère dans toute l’affaire. Cependant, c’est uniquement parce que Simon lui-même l’a mentionné dans l’interview. La question est de savoir si les fans pardonneront à ce frère moins connu ou s’il a transformé de nombreux fans en ennemis pour de bon.







Sujets: biathlon, sports, blitzport, Ukraine, Russie, Martin Fourcade, la guerre, interviews, Dmytro Pidruchnyj, Anastasia Merkusinova, Gouvernement de la Fédération de Russie, Simon Fourcade,



