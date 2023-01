L’avenir de l’Europe repose sur une alliance entre la France et l’Allemagne, a déclaré Scholz

L’Allemagne rejoindra le projet de pipeline d’hydrogène sous-marin H2Med entre l’Espagne et la ville française de Marseille, a annoncé dimanche le président français Emmanuel Macron après des entretiens avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Les deux hommes d’Etat ont réaffirmé à Paris qu’ils souhaitaient continuer à soutenir l’attaque de la Russie contre l’Ukraine. Alors que Macron n’a pas exclu que la France puisse envoyer des chars Leclerc en Ukraine, Scholz veut continuer à consulter ses partenaires concernant la fourniture de chars allemands, rapporte Reuters.

Les deux pays veulent continuer à transformer leurs économies pour qu’elles soient respectueuses du climat et développer les sources d’énergie renouvelables, mais tout en respectant des approches technologiques différentes, ont écrit les diplomates dans une déclaration conjointe citée par DPA. Alors que la France est dépendante du nucléaire, l’Allemagne s’en éloigne délibérément.

Paris et Berlin veulent soutenir l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie dans leur cheminement vers l’Union européenne, écrit DPA. Ils cherchent également à « unifier leurs stratégies de sécurité et de défense » et à renforcer la coopération entre les forces armées en Europe, a ajouté l’agence.

Les gouvernements de ces pays se sont réunis aujourd’hui à Paris à l’occasion du 60e anniversaire de la signature de l’accord de l’Elysée sur la coopération entre la France et l’Allemagne.

« L’avenir, comme le passé, repose sur la coopération de nos deux pays, en tant que force motrice d’une Europe unie », a déclaré Scholz. Selon DPA, la chancelière a également ajouté un remerciement en français. « Je remercie nos frères et sœurs français pour leur amitié », a-t-il déclaré, exprimant également sa gratitude à Macron.

« L’Allemagne et la France doivent être des pionniers de la relance de l’Europe », a déclaré Macron lors de la première des deux conférences de presse. Selon l’homme d’Etat français, l’Europe a besoin d’un nouveau modèle énergétique, pour soutenir les nouvelles technologies et les innovations, et pour promouvoir une UE qui puisse assumer le rôle de « puissance géopolitique à part entière en matière de défense, d’espace et de diplomatie ».

Scholz a également mis l’accent sur la coopération entre les deux pays dans la fourniture de matières premières, d’énergie et d’exploration spatiale européenne. Selon lui, l’Europe doit pouvoir protéger ses valeurs et sa démocratie de l’autoritarisme.