Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a déclaré qu’un cessez-le-feu immédiat devait être déclaré en Ukraine et que des pourparlers de paix devaient commencer, même s’ils pouvaient prendre des mois ou des années. Selon l’agence MTI, le chef du gouvernement a déclaré cela dans un entretien informel avec les participants à la conférence de presse. A cette occasion, Orbán a mis en garde contre le danger d’escalade de la guerre.

Kyiv, dont la plupart des pays occidentaux – contrairement à la Hongrie – soutient également l’aide militaire, rejette désormais l’idée d’un cessez-le-feu et de pourparlers de paix avec la Russie, car cela ne ferait que gagner du temps à Moscou pour préparer une nouvelle attaque contre l’Ukraine. Mais selon l’Ukraine, une paix durable ne se produira pas.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a déclaré aux journalistes à New York que la Hongrie voulait éviter la guerre en Ukraine, selon un rapport du MTI jeudi. Il répondait à une partie d’un discours prononcé mardi par la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, selon laquelle « la guerre d’agression de la Russie n’est pas seulement une guerre contre l’Ukraine, mais aussi une guerre contre les accords de paix mutuels en Europe ».

« La Hongrie n’est en guerre avec personne », a déclaré le ministre hongrois. « Nous ne sommes en guerre avec personne et nous ne voulons être en guerre avec personne. Notre priorité absolue est la sécurité de la Hongrie et du peuple hongrois », a-t-il ajouté.

Szijjártó rappelle que les électeurs hongrois lors des élections de l’année dernière, qui ont de nouveau été remportées par le parti de Fidesz Orbán, ont clairement indiqué qu’ils voulaient rester à l’écart de la guerre, ce qui a motivé le gouvernement dans sa prise de décision et également dans ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu et les pourparlers de paix entre l’Ukraine et la Russie.

Interrogé sur la corruption en Ukraine, le ministre a répondu que le principe fondamental de la politique étrangère hongroise était de « ne pas s’immiscer dans les affaires d’autres pays ». La Hongrie soutient l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine et poursuivra également « la plus grande opération humanitaire de tous les temps » tant que l’Ukraine et l’Ukraine en auront besoin, a-t-il promis.

La conférence de presse de deux jours à Budapest a été organisée par le Mathias Corvinus Collegium (MCC), qui est présidé par le chef du cabinet politique du Premier ministre, Balázs Orbán ; Bien qu’ayant le même nom de famille, les deux politiciens ne sont pas liés par le sang selon les données disponibles. Les critiques voient le rôle du PKS comme nourrissant une future élite alignée sur le parti Fidesz Orbán.

Le Premier ministre a reçu les participants à la conférence dans son bureau et a débattu avec eux. Interrogé sur la crise du leadership dans l’Union européenne, il a déclaré que les dirigeants européens avaient du mal à se rendre compte et à articuler les intérêts des « 27 ».