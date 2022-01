L’avenir de l’armée réside dans la technologie, l’intelligence artificielle et la robotique, selon Abbot

Le chef d’état-major général Ales Opata a félicité le gouvernement émergent de vouloir donner à l’armée 2% du PIB, mais s’est inquiété de l’état du projet de combat suivi par l’infanterie. Il a qualifié cela de problème de sécurité nationale. Il a également déclaré lors de l’assemblée de commandement que l’avenir de l’armée résidait dans la technologie, l’intelligence artificielle, les drones, les munitions à guidage laser et la robotique.

Le chef d’état-major général a souligné le succès de la modernisation de l’armée et de la finalisation des contrats au cours des trois dernières années. Selon lui, tous les objectifs fixés ont été atteints à l’exception de l’achat d’un nouveau véhicule de combat d’infanterie sur piste. Le jury de sélection a récemment annoncé qu’aucun des trois participants ne satisfaisait aux exigences et n’a donc pas évalué leurs offres. Le nouveau gouvernement a dû annuler le plus gros contrat de l’armée d’environ 50 milliards de couronnes.

« Je suis très préoccupé par la situation actuelle. Ce projet ne doit en aucun cas être arrêté ou ralenti. C’est une question de sécurité nationale et ne sera pas reportée », a déclaré l’abbé. Il a souligné la nécessité d’acheter des véhicules à quatre roues, et non des véhicules à roues. Il a également noté que l’armement de l’armée ne devrait pas s’arrêter, mais devrait s’accélérer.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse que « chaque jour perdu », l’armée regrettait d’avoir acheté le BVP. Il a souligné que le projet n’était pas arrêté, mais attendait un changement dans l’administration gouvernementale.

L’abbé a également salué la construction des fondations des forces cyber et de l’information, des régiments aéroportés, des bataillons de drones et des bataillons de soutien. « Je crois que l’histoire appréciera un jour ce que vous avez fait pour l’armée en si peu de temps », a déclaré l’abbé aux commandants. Après un an de pandémie, a-t-il déclaré, l’armée doit désormais se concentrer principalement sur les préparatifs de défense et poursuivre des mois d’entraînement.

Si l’armée ne comprend pas les tendances technologiques, elle deviendra « vieille »

« Notre avenir réside dans la technologie, l’intelligence artificielle, les drones, les munitions à guidage laser et la robotique », a-t-il déclaré. Selon lui, si l’armée sous-estime ou juge incorrectement cette tendance, elle vieillira, même si elle a une nouvelle voiture.

Selon lui, l’armée doit pouvoir se déplacer aussi bien dans le domaine de l’information et du cyberespace que sur terre et dans les airs. « En tant que soldats, nous devons accepter le fait que nous sommes à la veille d’un changement technologique révolutionnaire. Si nous n’avons pas répondu hier, nous devons le faire aujourd’hui, car demain il sera trop tard », a-t-il déclaré.

L’abbé souhaite que les militaires mettent en place une unité expérimentale pour tester l’introduction de nouvelles technologies et systèmes d’armes de plus en plus sophistiqués. Les unités sélectionnées seront testées, par exemple, sur l’impact de la technologie sur la formation ou la réglementation. Les connaissances acquises aideront les militaires à réglementer les procédures d’utilisation de la technologie ou à mettre en place un système de gestion de combat. L’armée prépare actuellement un concept pour une unité expérimentale, et l’année prochaine, elle devrait savoir quelles unités pourraient être impliquées dans sa création.

Dans son allocution, l’abbé a également remercié le président Miloš Zeman pour son soutien continu. Zeman a traditionnellement joué sur l’assemblée de commandement, mais est actuellement hospitalisé. Une réunion de commandement a eu lieu au ministère de la Défense, mais certains participants se sont joints en raison de la situation pandémique de l’état-major général ou du commandement de l’armée à Olomouc.

Selon l’Abbé, l’assemblée de commandement d’aujourd’hui a fixé les devoirs de la troupe pour l’année prochaine. Ils porteront sur la formation, la modernisation et la préparation au changement technologique et la préparation à l’introduction de nouvelles technologies.