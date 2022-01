Avant Cruzeiro, Ronaldo possédait une discothèque, un centre de physiothérapie et une agence de marketing – Pequenas Empresas Grandes Negócios

+



carrière de Ronaldo Nazario, 45 ans, a pris fin en tant que joueur en 2011, mais, avant cela, il avait déjà commencé l’activité Un homme d’affaires. Cette équipe l’accompagne depuis la seconde moitié de son parcours sur le terrain. Mais, tel un athlète, il acquiert de l’expérience et apprend à se positionner de mieux en mieux dans son domaine.

Ronaldo Nazario : ancien joueur devenu entrepreneur (Photo : Anna Carolina Negri)

La vie professionnelle de Ronaldo a officiellement commencé en 1998, au cours de ce qui allait être son année la plus difficile sur le terrain, lorsqu’il a eu une crise avant la finale de la Coupe du monde en France et, malgré cela, s’est rendu sur le terrain.

L’attaquant semble estimer que toutes ces demandes, affectant son bien-être, devraient avoir un plan B, au cas où, en raison d’une blessure, de problèmes de santé ou même de la fin naturelle de sa carrière, il devrait en gérer un nouveau. vie. Ronaldo a annoncé sa retraite à l’âge de 34 ans.

Puis sont venues des entreprises comme la discothèque R9, aujourd’hui disparue, en 1998, à Leblon, et le centre de physiothérapie R9, créé en 2002 et toujours actif à Rio de Janeiro, après s’être remis d’une blessure au genou et être devenu champion du monde. C’est un métier lié à la vie de Ronaldo : le goût de s’amuser entre amis et le souci des soins corporels, notamment en ce qui concerne la récupération physique.

En 2010, au milieu de sa carrière aux Corinthians, où il a travaillé entre 2009 et 2011, après avoir joué pour Milan, il a investi dans la société de marketing 9ine, qui a commencé à gérer les carrières d’athlètes et d’artistes.

Ce fut une autre étape dans laquelle il réfléchit à nouveau sur un thème lié à sa propre vie : comment gérer les allées et venues d’une carrière réussie ou prometteuse, pour ne pas se perdre dans l’excitation et le manque de planification. L’entreprise n’a pas non plus donné suite. Ronaldo ouvre et ferme son entreprise, toujours sans divulguer la taille de son investissement. Il sait utiliser son image et c’est une porte ouverte pour les partenaires et les promotions.

« Lorsqu’il est arrivé chez Corinthians, il était déjà gestionnaire d’actifs d’une grande entreprise. Il avait une équipe qui s’occupait de ses contrats et, contrairement à d’autres athlètes, il avait une très forte conscience de la façon d’utiliser les résultats qu’il recevait. Il bien géré les problèmes de sponsoring, de contrats, les choses qui se rapportent directement à votre routine de joueur.

L’implication commerciale, liée à la gestion du football dans son ensemble, s’est produite après qu’il ait cessé de jouer », a déclaré l’économiste Luis Paulo Rosenberg, ancien directeur marketing de Corinthe et l’un des principaux responsables de l’embauche de Ronaldo en 2008.

STRATÉGIE DE MARKETING

Le temps passé par Ronaldo aux Corinthians a fini par donner à l’as beaucoup de subventions dans ses performances hors terrain. L’initiative du conseil d’administration des Corinthians, à l’époque, servait d’aperçu de ce qui allait devenir la société du club, se concentrant davantage sur la gestion professionnelle.

Au fil des ans, les Corinthians ont commencé à gérer d’énormes revenus de sponsoring qui ont vu le club quitter la Série B du Championnat brésilien et devenir une « puissance mondiale », tant d’un point de vue sportif que marketing. Tout cela a été alimenté par l’arrivée de Ronaldo, qui a inauguré une nouvelle ère au Parque São Jorge.

Jusqu’à sa soirée de présentation, son arrivée était considérée avec beaucoup de suspicion. Mais Ronaldo a vu une opportunité aux Corinthians. « Je ne sais pas si la signature de Ronaldo fonctionnera. Mais je sais que si c’est le cas, ce sera une explosion, une étape importante. Et ça l’est. Le marketing a ça, il doit être basé sur un concept pour déplacer un projet en avant. Et la base est l’opinion. les médecins, les techniciens et le marketing », a déclaré Rosenberg. Il a déclaré qu’à l’époque, le médecin Joaquim Grava avait déclaré que l’opération du genou de Ronaldo était réversible.

L’entraîneur Mano Menezes, consulté, a déclaré que, même en surpoids (jamais divulgué), si Ronaldo jouait à 50% de ce qu’il pouvait techniquement, il était déjà le meilleur du Brésil. Et, d’un point de vue marketing, ce serait beaucoup pour tout le monde. » C’était un hasard entre les problèmes médicaux, techniques et marketing. Et tout a fonctionné parce que Ronaldo, qui n’était pas impliqué avec les fans du club auparavant, est tombé amoureux de Fiel, ce qui l’a impressionné », a-t-il déclaré.

L’ancien directeur a déclaré qu’il ne conseillerait plus Ronaldo après la fin de sa carrière de joueur. « Je n’ai rien dit de plus à Ronaldo sur les affaires du football. Quand il a joué pour le club, dans des décisions économiques plus sérieuses, il m’a demandé mon avis et j’ai aidé. En tant que retraité et plus lourd, Ronaldo n’avait pas l’expérience En 2014, il prend le contrôle des Fort Laudardale Strikers, anciennement Miami FC, une équipe de football des États-Unis, qui finit par faire faillite.Cependant, l’ancien attaquant a conservé son profil d’entrepreneur et a continué à développer son entreprise.

Il dirige actuellement la Ronaldo Academy, une franchise d’écoles de football avec 25 unités au Brésil et trois à l’étranger ; Futebol Experience, l’un des principaux événements de football numérique au monde, et l’ouverture d’une autre société pour guider les investissements des athlètes, R9 Gestão Patrimonial e Financeira, sont diffusés sur la chaîne de télévision de Ronaldo, sur Twitch.

« Lorsque la pandémie a commencé, l’isolement m’a fait émerger plus profondément dans le monde du jeu. J’ai commencé à jouer davantage et j’ai ressenti un besoin croissant de me connecter avec les fans, d’interagir, de redonner. Regarder en direct est également devenu une routine, je me suis davantage intéressé au cyberespace et comment les jeunes sont connectés, changent les habitudes et, par conséquent, les modes de consommation. C’est à travers ce processus qu’est née l’idée de Ronaldo TV », a récemment déclaré Ronaldo.

CLUB EN DIFFICULTÉ

Début 2021, Ronaldo a inauguré le réseau Oddz, avec ses partenaires Eduardo Baraldi, Otávio Pereira et Gabriel Lima. L’entreprise est une société holding (qui détient des participations dans d’autres sociétés), dans des activités qui vont au-delà de celle de l’agence de marketing sportif et de divertissement Octagon, dont l’attaquant est également propriétaire.

Opérant dans de nouveaux formats de divertissement, Odzz travaille sur des sujets tels que le big data, les jeux, l’eSport, la gestion et l’expérience sportive, la technologie et la production de contenu audiovisuel.

Une autre holding détenue par Ronaldo est Tara Sports, basée à Madrid, en Espagne. Tara agit déjà dans la direction de Valladolid, dont Ronaldo détient la majorité des actions. Le club est dans l’élite mais il a chuté la saison dernière. Et, si l’achat est complet, c’est la société qui acquiert 90% du contrôle de Cruzeiro, l’accord a été annoncé le 18 pour 400 millions de R$, avec pour mission de payer 60% de la dette du club en six ans. La dette est estimée à 1 milliard de R$.

Pour Rosenberg, ce nouveau modèle dans le football est le bienvenu, mais, selon lui, l’idéal est d’être mis en place plus tôt dans des clubs en meilleure santé financière. « Son exemple et son initiative sont les bons, mais cela va, pour le moment, dans la mauvaise direction. C’est dommage que les investisseurs viennent pour une restructuration financière avec des clubs très endettés, devant commencer à penser même à faire défaut.

L’idéal est de commencer avec un club en meilleur état. Ils utiliseront le capital pour se développer encore plus, ajoute la direction. Mais si en ce moment je peux servir des clubs comme Cruzeiro et Botafogo, j’espère que c’est une bonne solution », a-t-il observé.

« Si quelqu’un pouvait pousser un retour à Cruzeiro, ce serait Ronaldo. Il a déjà acquis une certaine expérience et dispose d’un excellent support technique. C’est la personne idéale. La passion ne fait pas obstacle. C’était juste regarder le football anglais, vraiment passionné et professionnel. en même temps. Les fans et le manager veulent le titre. Mais le manager a une stratégie à long terme », a déclaré Rosenberg.

Ronaldo l’homme d’affaires n’a pas le profil de quelqu’un qui ne connaît pas l’heure. Il essaie d’être prudent, de réfléchir avant de parler et s’entoure de professionnels plus qualifiés que lui pour le guider. Contrairement à ses caractéristiques de joueur, avec ses sprints, sa vitesse et son éclat musculaire, qui, dans la précipitation, ne laisse aucune trace.

« Ronaldo est un homme d’affaires prudent, loin d’être hâtif ou imprudent. Il est très prudent dans ses investissements », a déclaré Rosenberg. Pour lui, Ronaldo est un homme calculateur, qui cherche le bon moment pour finaliser un accord. C’est pourquoi, lorsque la nouvelle a été annoncée, cela a semblé surprenant, mais il avait rassemblé tous les morceaux et était plus que sûr de l’exécuter.

