L’Australie est émue par une rencontre miraculeuse avec un serpent. Python choisit la bonne « victime » dans la boutique

Helaina Alati, d’Australie, a été surprise par un serpent de trois mètres de haut qui sortait d’une étagère à épices alors qu’il faisait ses courses lundi. Lorsqu’une femme de 25 ans s’est retournée dans l’une des allées d’un supermarché de Sydney, elle a vu siffler une tête de python à seulement 20 centimètres de son visage. Alati n’en croyait pas ses yeux au début et essaya de rester calme. Il n’y avait personne à ce moment-là.

Cependant, par coïncidence, une jeune femme australienne travaille comme sauveteur de la faune depuis plusieurs années. Grâce à cela, il s’est rendu compte au bout d’un moment qu’il s’agissait d’un python tapis, qui n’était pas toxique, et qu’il n’y avait donc aucune raison d’en avoir peur.

« Le serpent me regardait droit dans les yeux tout le temps. C’était comme s’il disait : ‘Pouvez-vous m’emmener ?' » Alatiová a décrit son expérience inhabituelle pour un serveur britannique. Bbc. « Pour être honnête, c’est la chose la plus excitante qui me soit arrivée récemment pendant le confinement. Ensuite, tout le monde est allé prendre des photos du python », a-t-il ajouté.

Après avoir alerté le personnel du supermarché Woolworths de sa découverte, il a apporté son propre sac de sauvetage de serpent sur les lieux. Il a ensuite relâché l’animal dans une zone inhabitée à la périphérie de Sydney où vivent habituellement les pythons. Selon Alati, qui a sauvé plus de deux douzaines de serpents au cours de sa vie, le python a dû entrer dans la boutique la nuit.