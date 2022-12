L’artiste Jean-Jacques Sempé est décédé : Il avait 89 ans

« L’artiste Jean-Jacques Sempé s’est éteint paisiblement dans la nuit du 11 août à l’âge de 89 ans dans sa résidence d’été, entouré de son épouse et d’amis proches », a déclaré le biographe et ami Marc Lecarpentier dans un communiqué à l’AFP.

Sempé, né le 17 août 1932 à Bordeaux, en France, a décoré des dizaines de livres avec ses photographies, et ses images sont apparues dans des magazines prestigieux tels que The New Yorker, Paris Match et L’Express. son nom est associé aux récits agités de Mikuláš, que Sempé a expiré en tant qu’artiste en herbe au milieu des années 1950. Les petits livres qu’il a co-écrits avec René Goscinny sont bien connus ailleurs dans le monde.

« Quand on a commencé à vingt-quatre ans, on était content d’avoir n’importe quel boulot. Au début on faisait des articles pour un petit journal de province », Il y a des années, lors d’une visite à la Foire du livre Sempé à Prague, il a rappelé la naissance du petit Mikuláš et de ses amis, disant que pour lui, tout cela était de l’histoire ancienne. Il a fallu plus de dix ans pour que certains des livres élancés, dont les images capturent la France des années 1950 avec un charme indéniable, apparaissent sur les étagères des librairies.

Parallèlement, Jean-Jacques Sempé débute sa carrière d’illustrateur un peu par hasard. « En tant que jeune homme, j’ai travaillé dans une usine d’ampoules électriques, puis la guerre est arrivée, et quand je suis revenu, je n’ai pas pu trouver de travail pendant longtemps. Pour ne pas devenir folle, j’ai commencé à dessiner et j’ai essayé de me forcer. photos à divers magazines, elle se souvient quand elle avait 19 ans et recherchait juste son style dur, mais reconnaissable au premier coup d’œil. Comme il l’a dit lui-même, il n’a pas acquis beaucoup de talent, il a dû travailler pour son succès.

Les livres sur Mikuláš ont ensuite été gérés par son co-auteur – qui suis-jeParmi le groupe, le ringard Celestýna est le favori, le garçon manqué de la classe – plutôt une relation fermée. « Ils signifient autant pour moi que n’importe quel autre livre, » a dit un jour un illustrateur.