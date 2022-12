Švancara : L’Argentine, le Brésil et la France se disputeront le titre. Le tueur Haaland me manque

« Je suis heureux que des stars du football comme Messi, Ronaldo et Neymar brillent au Qatar. Leur remplaçant doit être Mbappé », a déclaré l’ancien attaquant Petr Švancara dans des commentaires pour Aktuálně.cz.

J’aime et j’apprécie vraiment les championnats du monde. Surtout, j’accueille les résultats surprenants, c’est toujours rafraîchissant quand quelque chose se passe différemment que prévu, rien de prédéterminé.

Il s’avère que même les pays sans grandes traditions de football peuvent se préparer à des adversaires puissants et les surprendre. Le football se développe partout sur la planète. Le mérite en revient aux entraîneurs européens, qui apporteront tactique et discipline. Et il est très important qu’ils prennent également en charge l’éducation des jeunes.

Je sais que certains des résultats surprenants sont survenus lors du troisième match du groupe, alors que les favoris avaient déjà progressé. Logiquement, ils ont sauvé leurs troupes, déployé des remplaçants. Mais la Tunisie a battu la France, le Cameroun a battu le Brésil ou la Corée du Sud a battu le Portugal ont toujours de la valeur. C’est un match officiel, dans une Coupe du monde, personne ne doit rien tenir pour acquis.

Je suis très déçu de l’équipe locale, le Qatar, qui – avec le Canada – n’a pas obtenu un seul point dans le groupe de base. J’espère qu’il se préparera mieux pour le championnat, qu’il a organisé et auquel il a prêté une grande attention, même sur le plan sportif. Quant aux pays forts, je suis surpris par l’Allemagne. Il a certainement de plus grandes ambitions.

Un fait intéressant est que pour la première fois de l’histoire, des représentants de tous les continents où le football est joué se sont qualifiés pour la phase à élimination directe, même si l’Australie se trouve dans la zone asiatique. Il n’y a pas de meilleure preuve de la façon dont le football s’est développé sur cette planète qui puisse être présentée. Cependant, ils ont été progressivement éliminés en huitièmes de finale. Il leur était encore difficile de gérer un duel tendu, où chaque erreur était réciproque. Il s’épuisera, il les atteindra. L’Europe et l’Amérique du Sud domineront toujours.

Dès le départ, j’ai prédit que la France pourrait défendre le titre. Et je crois toujours en lui. Je soutiens aussi l’Argentine, qui est encouragée par Messi et qui remonte le moral de l’équipe. J’apprécie qu’il joue pour l’équipe et qu’il l’affronte seul dans des situations difficiles. Parlons aussi du Brésil, qui est super. Parmi ces trois, je vais jeter un œil aux challengers pour le trône du championnat.

Je suis très heureux que des stars comme Messi, Ronaldo et Neymar brillent. Cependant, ces gars-là vieillissent et rajeunissent, notamment l’attaquant français Mbappé. Je suis vraiment désolé que l’assassin norvégien Haaland n’ait pas pu comparaître, il appartiendra également à la prochaine génération.

Je suis un peu déçu par le tireur polonais Lewandowski. Il n’a pas obtenu le service dont il avait besoin de la part de ses coéquipiers, mais ce genre de personnalité devrait encore se manifester beaucoup plus. Bien qu’il ait marqué deux buts, il est également entré dans l’histoire avec deux tirs au but non convertis, ce qui n’est pas une bonne carte de visite. Bien que contre la France, il a pu se racheter avec des pénalités répétées.

J’avoue qu’Enner Valencia d’Equateur m’a manqué un peu avant le championnat. Je n’ai pas beaucoup lu, je n’ai pas réalisé quel combattant il est, comment il a réussi à s’en sortir au final. C’est dommage qu’il n’ait pas de meilleurs coéquipiers autour de lui, il pourrait aller beaucoup plus loin. Mais trois buts en championnat, c’est une pause bien méritée.

Pour moi en tant que fan, c’était très intéressant car ça a été prolongé de quelques minutes. J’adore regarder le football, qui continue quand la fatigue, la fatigue mentale et physique s’installe, que de nouveaux remplaçants arrivent sur le terrain. Ils ne sont peut-être pas contents de devoir vivre ça, c’est certainement très dérangeant l’équipe qu’ils dirigent. Mais c’est ça le football, ça me colle à l’écran et j’aime ça.

Les arbitres restent un gros sujet. Même si le meilleur de tous les continents a été choisi, de grosses erreurs ont encore affecté le résultat du match. Cela prouve que l’échec humain se produit même à ce niveau. Je ne veux pas faire d’alibi à l’arbitre tchèque, mais c’est partout pareil. Erreurs commises.

Je suis un grand fan de la technique qui y est associée. Bien que cela puisse parfois ressembler à un jeu vidéo, le gros avantage est la ligne de hors-jeu calibrée, les discussions traditionnelles et les grosses plaintes ont été éliminées. J’ai regardé et j’ai vu, il n’y a rien à dire, tout est clair. J’aimerais pouvoir l’obtenir et le payer pour notre ligue également.