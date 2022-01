L’armée russe quittera-t-elle le Kazakhstan ?

Certains observateurs se sont inquiétés de savoir si la Russie retirerait effectivement ses unités et ne profiterait pas de l’occasion pour abandonner ses troupes au Kazakhstan.

Contrairement à une idée reçue, notamment en Pologne, Moscou peut agir non seulement par la force – comme en Ukraine, par exemple – mais aussi de manière subtile.

Tout semble indiquer que la crise au Kazakhstan n’a pas réussi à détourner l’attention de la Russie de l’Ukraine

L’OTSC, plus communément connue sous l’abréviation russe ODKB (de « Organisation de Dogovor di Kolekitivnoj Bezopanosti ») est une organisation militaire fondée par la Russie, qui comprend la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Arménie. les données sont d’environ 3 000), pratiquement tous ont été transférés au Kazakhstan avec l’aide d’avions de transport de l’armée de l’air russe.

Tokayev dans son discours au Majilis (chambre basse du parlement kazakh) a déclaré que le retrait des troupes prendrait jusqu’à 10 jours. Cela signifie que le 23 janvier, toutes les troupes de l’ODKB, y compris les troupes russes en particulier, quitteront le Kazakhstan. En réponse à la déclaration de Tokayev, entre autres, le département d’État américain et le ministère français des Affaires étrangères ont tous deux appelé l’ODKB à respecter la demande des autorités kazakhes pour que des troupes soient dirigées vers le pays à la demande des autorités de Nur-Sultan (anciennement Astana) de le quitter comme demandé par le président Tokaïev. .

Il n’était pas clair si cela se produirait lorsque le général Andrei Serdyukov, qui dirige les forces aéroportées russes, et en même temps les troupes de l’ODKB au Kazakhstan, ont annoncé que les troupes de l’ODKB seraient retirées « après avoir rempli leurs fonctions et comme convenu avec les autorités kazakhes ». . » Le chef du ministère de la Défense russe, Sergueï Choïgou, s’est également exprimé sur le même ton. Leur déclaration pourrait signifier que les troupes russes, qui tiendront jusqu’à la « stabilisation de la situation », ne quitteront pas le Kazakhstan.

De nombreux observateurs craignent que ce pouvoir ne devienne un outil de pression politique russe au Kazakhstan. C’est possible, bien sûr, mais la certitude que Tokaïev a annoncé la date du retrait des troupes suggère que les autorités de Noursoultan semblent retirer certaines unités russes. Permettre au pouvoir d’aller à l’encontre de l’autorité kazakhe aurait du sens, mais ce serait aussi l’expression d’une politique très primitive fondée uniquement sur le pouvoir. Contrairement aux idées reçues, notamment en Pologne, Moscou peut agir non seulement violemment – ​​comme en Ukraine, par exemple – mais aussi subtilement.

Le modeste contingent que la Russie a aujourd’hui au Kazakhstan, et non dans la capitale, n’apportera à la Russie aucun avantage de l’occupation réelle du pays, mais le quitter signifiera la perte d’une pire relation inévitable avec le régime. Cette alimentation peut également être un problème. La présence de la Russie au Kazakhstan entraînera bien sûr également une plus grande hostilité kazakhe envers la Russie.

Ces dernières années, Moscou a montré à plusieurs reprises qu’elle peut être surprenante, ce qui se reflète non seulement dans les attaques armées contre l’Ukraine, mais aussi, par exemple, dans le fait qu’elle est capable de nouer des relations non seulement avec des dirigeants autoritaires, mais aussi avec des dirigeants qui sont arrivés au pouvoir à la suite de la démocratie – comme cela s’est produit en Arménie – la révolution. Mais surtout, si les troupes russes se retirent du Kazakhstan, la Russie jouera toujours le rôle de garant de la puissance de Tokaïev, et dans ce cas Moscou a gagné.

De notre point de vue, le retrait des troupes signifiera qu’en une semaine seulement la crise au Kazakhstan sera résolue de facto (du point de vue de Moscou) (même si les raisons du déclenchement des manifestations et des combats resteront un problème pour le autorités kazakhes pour l’instant). Ainsi, l’espoir que la crise kazakhe détournera effectivement la Russie de l’Ukraine sera vain, bien que cette thèse – compte tenu de la taille du continent russe au Kazakhstan par rapport aux plus de 100 000 soldats russes à la frontière avec l’Ukraine – et sans elle n’est qu’un fantasme. Moscou, tant sur le plan militaire que politique, a dès le départ été en mesure de stabiliser simultanément le régime de Tokaïev et de poursuivre la pression militaire et politique sur l’Ukraine. Si le Kazakhstan achetait l’heure ukrainienne, ce serait des jours plutôt que des semaines, sans parler des mois.