Une visite sur la Côte d’Azur – 7 des plus beaux endroits de la Côte d’Azur

La Côte d’Azur est connue dans le monde entier pour sa beauté et son cadre magnifique. Explorez les attractions et les lieux les plus importants de la Côte d’Azur

France – un pays qui attire de nombreux touristes du monde entier. Ici, belle nature, belles plages et attractions incontournables. Les plages bleues de France sont très populaires. La Côte d’Azur est mondialement connue pour sa splendeur et sa beauté. Des plages et de la promenade de Cannes et de Monaco aux champs de lavande de Grasse et au village médiéval d’Eze, il y a beaucoup à explorer si vous choisissez cette destination pour vos vacances. Lisez la suite pour découvrir les sept lieux a voir absolument sur la Cote d’Azur.

Côte d’Azur – les attractions les plus importantes

Le De Saint-Honorat à Cannes

A quelques minutes de Cannes, découvrez l’Ile Saint-Honorat, un joyau de la Côte d’Azur.

Le paradis lagon n’existe pas qu’au bout du monde. Il existe plusieurs zones protégées à proximité de la baie de Cannes : au-delà de la luxuriante île Sainte-Marguerite, la paisible île Saint-Honorat est un joyau historique soigneusement préservé par les moines de l’abbaye de Lérins. Sur un domaine de 40 hectares, vous pourrez tour à tour profiter de la mer aux eaux turquoises et vous promener. Profitez-en pour découvrir un lieu au cadre unique, où sont produits des vins et liqueurs ancestraux reconnus dans le monde entier.

colline du château

Chaque voyage La Côte d’Azur devrait commencer par une escale à Nicesurplombant les eaux scintillantes de la mer Méditerranée. Commencez par gravir La Colline du Château pour voir ce qui se passe. Arrivé en haut, vue panoramique La Baie des Anges, la Vieille Ville, la promenade de Nice et la ville diversifiée et animée plairont même aux touristes les plus exigeants.

Belle vieille ville

La Vieille Ville colorée de Nice, ou Vieille Ville, est un ravissant labyrinthe de rues étroites pleines de restaurants animés, de galeries et de boutiques. Il y a des cafés disséminés sur les nombreuses places de la vieille ville, alors profitez-en pour vous asseoir, un café à la main et regarder les gens passer. Pour une visite plus active, prenez le temps de vous promener dans un endroit à proximité Promenade du Paillon, le parc public et le jardin botanique de la ville reliant le musée d’art moderne et contemporain (qui mérite également une visite) Je suis la Promenade des Anglais.

Pinède de Juan-Les-Pins avec Antibes

Lieu mythique de la Côte d’Azuru, où prospère la mémoire du jazz et de la renaissance ! Il est impossible de se séparer Juana-Les-Pinsa pour le jazz ! Des années 60 du XXe siècle au bord de la mer rougeoyante Station de Juan-Les-Pins Le festival de jazz de renommée mondiale se déroule avec des artistes internationaux. La Pinède Gould est un lieu emblématique où l’art rencontre la mer dans une baie magnifique. L’un des plus anciens festivals européens, Jazz Juan est devenu depuis des décennies l’un des festivals internationaux mythiques où l’on retrouve toutes les tendances artistiques.

Saint-Tropez et son port

Le cinéma a créé un petit port de pêche de Saint-Tropez lieu mystique connu dans le monde entier ! C’est la terre sainte du cinéma ! Descendez de belles collines Gassin et Ramatuelle, nous avons découvert le petit port de pêche de Saint-Tropez et le charme a fait son oeuvre. Ici, tout ressort des films – des rochers, des bateaux et des gens rayonnants de couleurs. Commencez votre visite du vieux port avec une impressionnante flotte de yachts, voiliers et bateaux de pêche, puis dirigez-vous vers la vieille ville et ses ruelles colorées. Regardez du haut du fort pour une vue imprenable sur Saint-Tropez et les eaux turquoises de la mer Méditerranée.

Menton, perle de la Côte d’Azur

Ville d’Art et d’Histoire et capitale du citrony. Un de force Côte d’Azur, envié par le monde entier. Menton, dernier bastion de la Côte d’Azur, est la porte d’entrée de la Ligurie et de la découverte de la magnifique Vallée des Merveilles et de la belle et dynamique ville de San Remo. Vous serez émerveillé par le caractère authentique du Vieux-Menton, son dédale coloré de ruelles, ses halles couvertes, la majestueuse basilique Saint-Michel surplombant la baie de Garavan et ses nombreux jardins uniques. Menton est également célèbre pour son citron délicatement parfumé et la Fête du Citron a lieu chaque mois de février.

Herbe debout avec de la lavande

gazon est un village médiéval assez calme et s’impose également comme la capitale mondiale du parfum. Alors que des parfumeurs de renom comme Fragonard proposent des visites gratuites de leurs usines, la vraie raison de venir ici est d’admirer les champs de lavande presque sans fin qui dominent le paysage vallonné de la région. En août, la ville accueille la Fête du Jasmin , un festival de trois jours de jasmin, l’une des deux fleurs qui dominent la production locale de parfum (l’autre étant la rose de Damas).